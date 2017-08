Air Berlin zbankrutował i lata dalej

Linia jest w kontakcie z rządem, bo państwo ma jej udzielić kredytu pomostowego, by mogła utrzymać połączenia. Ministerstwo Transportu poinformowało, że Air Berlin otrzyma wsparcie w wysokości 150 mln euro. Główny udziałowiec AB, Etihad z Abu Zabi, kilka tygodni temu odmówił wsparcia finansowego niemieckiemu przewoźnikowi.

Według nieoficjalnych informacji trwają rozmowy z Lufthansą, która miałaby przejąć część udziałów w Air Berlin. LH już wykorzystuje samoloty Air Berlina.

Air Berlin miał kłopoty finansowe od dłuższego czasu. Linia jest jedną z ofiar nieudanego projektu lotniskowego Berlin Brandenburg, bo właśnie na centrum przesiadkowym w Berlinie miała być budowana potęga przewoźnika. Błędne było także założenie, że Niemcom jest potrzebny drugi tradycyjny przewoźnik. O potężnych kłopotach finansowych Air Berlin informował jeszcze w czerwcu, linia z powodu braku kapitału odwoływała rejsy i kasowała połączenia. Etihad zapewniał wtedy jednak, że jest w stanie zapewnić finansowanie Air Berlin do końca 2018 roku. I nic nie wskazywało, aby miało się to zmienić. Tyle że Etihad poległ w Europie na dwóch frontach, bo bankrutem jest również Alitalia, gdzie arabska linia nadal jest największym udziałowcem. Tam z kolei Arabowie nie poradzili sobie ze związkami zawodowymi, a w efekcie tych dwóch porażek stracił stanowisko prezes Etihadu James Hogan. —Mamy dość pieniędzy i wiarygodnego partnera - przekonywała jednak wtedy rzeczniczka AB.

Okazało się, że straty, które w ciągu ostatnich lat wyniosły 1,2 mld euro, okazały się zbyt duże. Etihad wystąpił wtedy m.in do władz Berlina o gwarancje kredytowe, a rzeczniczka zapewniała pasażerów, że wszystkie bilety będą honorowane i nie ma problemu z przyszłymi rezerwacjami. — Cały czas latamy zgodnie z rozkładem i poradziliśmy sobie z kłopotami operacyjnymi - zapewniała w końcu czerwca. Jednak sprzedaż biletów spadała, a pasażerowie narzekali coraz bardziej. — I z tym sobie poradzimy, a w Air Berlin damy sobie radę ze wszystkimi udokumentowanymi skargami pasażerów - informowała AB.

Wszystko, co się działo miało być zgodne z planem restrukturyzacji ogłoszonym we wrześniu 2016 roku, kiedy Etihad uzgodnił z Lufthansą przekazanie jej 38 samolotów AB, łącznie z załogami. ten ruch umożliwił z jednej strony podreperowanie finansów AB, a z drugiej - wsparcie dla należące do Lufthansy linii Eurowings. Tyle że Air Berlin wyraźnie zaczął się wówczas zwijać. Doszło nie tylko do wynajmowania samolotów, ale i potężnych zwolnień pracowników, ogółem w ciągu ostatnich 11 miesięcy w Air Berlin straciło pracę 1,2 tys. ludzi, czyli jeden na siedmiu pracowników.