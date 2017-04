Ryanair nie liczy na wzrost na Wyspach

Linie lotnicze w rodzaju Ryanaira i easyJeta zaapelowały już do brytyjskiego rządu o postawienie problemu transportu lotniczego na czele tematów w negocjowaniu wyjścia z Unii, bo muszą opracować rozkłady lotów na lato 2019 w I półroczu 2018 r.

Linie lotnicze mające centralę w Unii mają prawo latać do każdego kraju tego bloku i na ich terytorium dzięki jednolitemu rynkowi lotniczemu utworzonemu w latach 90., natomiast W.Brytania będzie mieć zaledwie 2 lata na wynegocjowanie dostępu do krajów UE albo zaproponować system alternatywny.

- Ryanair rezygnuje ze swego wzrostu w W.Brytanii - powiedział dziennikarzom w Londynie dyrektor finansowy Neil Sorahan i dodał, że jego linia planowała wzrost w ubiegłym roku na Wyspach o 15 proc., a osiągnęła 6 proc. - Brexit doprowadzi nieuchronnie do zwolnienia tempa wzrostu przewozów. Jeszcze do tego nie doszło, ale uważamy, że dojdzie do spowolnienia zarówno w W.Brytanii, jak i w Unii, bo obie strony muszą opracować całkowicie nowy scenariusz.

Tempo wzrostu zmaleje bardziej w miarę zbliżania się do końca procedury rozstania, chyba że brytyjski rząd wyjaśni, jak linie lotnicze będą mogły działać w przyszłości. Dodał, że jego linia nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie starać się o brytyjską licencję na latanie, zamiast tego mogłaby ograniczyć loty po tym kraju, stanowiące ok.2 proc. całej działalności. Decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu 12 miesięcy.

easyJet podał, że jest bliski wystąpienia o zgodę na utworzenie firmy działającej na terenie Unii, aby chronić swe loty po jej terytorium. Jego centrala i notowania pozostaną w W.Brytanii.

