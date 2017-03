Mniej lotów do Londynu. Popularność zyskują Rzym i Mediolan

Rzym

Foto: Flickr

Choć loty do stolicy Wielkiej Brytanii cieszą się nadal popularnością, to od stycznia można zauważyć spadek sprzedaży biletów do tego miasta - wynika z raportu Tanie-Loty.pl. Większym powodzeniem cieszą się za to kierunki włoskie.