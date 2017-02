Wrocław kończy kadencję Światowej Stolicy Książki UNESCO

Uroczyste przekazanie tytułu nastąpi 23 kwietnia. A Wrocław za sprawą deklaracji prezydenta Rafała Dutkiewicza zapowiedział, że do tego czasu przekaże dla Konakry – stolicy Gwinei – 100 tysięcy egzemplarzy francuskojęzycznych podręczników dla pierwszych klas w szkołach podstawowych.

Gest ten ma nie tylko symboliczny charakter, stanowi też realną pomoc dla afrykańskiego państwa, w którym wskaźnik analfabetyzmu należy do najwyższych na świecie.

Gwinea jest położona na zachodnim wybrzeżu Afryki. Niepodległość zdobyła w 1958 roku, a w latach 80. rozpoczęły się tam procesy demokratyzujące państwo. Na początku XXI w. sąsiadująca z Gwineą Liberia oraz Sierra Leone znalazły się w ogniu wojny domowej, w związku z czym Gwinea zmagała się z napływem uchodźców.

W latach 2014–2016 Gwinea i pozostałe państwa Afryki Zachodniej zostały dotknięte epidemią eboli, która pochłonęła ponad 11 tysięcy ofiar. W ostatnim czasie kraj dopiero się podnosi po tych wszystkich dramatycznych wydarzeniach i potrzebuje wsparcia finansowo-politycznego.

Wysoki odsetek analfabetyzmu związany jest także z plemienną tradycją Gwinei, gdzie każda wspólnota lokalna ma odrębny język. Urzędowy jest język francuski, ale dzieci nie posługują się nim w domach, uczą się go dopiero w szkołach państwowych, a nie wszystkie z nich do szkół trafiają.

Francuskojęzyczne podręczniki zostaną przekazane za pośrednictwem gwinejskiego ministerstwa edukacji. W elementarzach znajdzie się także kilkanaście wierszy polskich poetów przetłumaczonych na francuski.

Książki mają być wydrukowane w Afryce za pośrednictwem gwinejskiego wydawnictwa, koszt druku ma wynieść około 100 tysięcy dolarów. Ta kwota jest zbierana za pośrednictwem międzynarodowych organizacji oraz w zbiórce publicznej. Każdy może dołączyć do niej, wpłacając darowiznę na specjalne konto. Jego numer można znaleźć na www.wroclaw.pl.

To nie koniec przygód Wrocławia z książkami w 2017 roku. W sierpniu odbędzie się tu Światowy Kongres Bibliotekarzy. Impreza, która co roku odbywa się w różnych miastach, gromadzi od 3500 do 5000 pracowników bibliotecznych z ponad 120 państw. Równocześnie odbędą się we Wrocławiu targi bibliotekarzy, na których będzie można zapoznać się z nowatorskimi rozwiązaniami dla funkcjonowania bibliotek, które są wprowadzane za granicą.

— mat. pras.