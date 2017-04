Jewgienij Jewtuszenko, słynny rosyjski poeta, nie żyje

Foto: By Rodrigo Fernández (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Rosyjski poeta Jewgienij Jewtuszenko zmarł w sobotę w USA w wieku 84 lat - podała agencja TASS, powołując się na jednego z bliskich przyjaciół poety, Michaiła Morgulisa. Dzień wcześniej Jewtuszenko w stanie ciężkim trafił do szpitala.