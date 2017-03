"Guguły" nominowane doThe International Man Booker Prize

"Guguły" Wioletty Grzegorzewskiej ukazały się w Polsce nakładem wydawnictwa Czarne w 2014 r. Opowieść o dorastaniu dziewczynki na polskiej prowincji pod koniec okresu PRL-u, zebrała dobre recenzje i znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike.

Słowo "Guguły" to regionalizm oznaczający niedojrzałe owoce. "Dorastająca w małej, pełnej nieszczęśliwych, jakby niedokończonych i bez szans na przemianę ludzi dziewczynka doświadcza zwykłych okropności, które były udziałem tak wielu innych dzieci. Jest w tym świecie szorstkość wynikająca z pośpiechu i zmęczenia. (...) Utalentowana plastycznie dziewczynka najbardziej związana jest z ojcem, który preparuje dzikie ptaki i na wódczanej chmurze ucieka od nieznośnej rzeczywistości, podupadłego domu, biedy, brzydoty sprzętów" - pisała Anna Marchewka dla portalu Instytutu Książki.

Listę książek nominowanych w tym roku do International Man Booker Prize ogłoszono podczas trwających właśnie Targów Książki w Londynie, których Polska jest gościem honorowym. Wśród 13 nominowanych książek są także m.in. "Judasz" Amosa Oza, "Koń wchodzi do baru" Davida Grossmana, „The Traitor’s Niche” Ismaila Kadare

Książka mieszkającej na wyspie Wight Wioletty Grzegorzewskiej pisarki nosi w angielskiej wersji tytuł „Swallowing Mercury”. Książkę przełożyła Eliza Marciniak, a wydało Portobello Books w styczniu b.r.

Wioletta Grzegorzewska (ur. 1974) od 2006 r. mieszka poza Polską. Opublikował dotąd tomy wierszy m.in. "Wyobraźnia kontrolowana" (1998), "Parantele" (2003), "Orinoko" (2008), "Inne obroty" (2010), "Pamięć Smieny/ Smena’s Memory" 2011) i tom prozatorski "Notatnik z wyspy" (2012). W lipcu w wydawnictwie W.A.B. ukaże się nowa Wioletty Grzegorzewskiej powieść „Stancje”.

Nagroda Bookera od 1969 r. do 2014 r. przyznawana była autorom pochodzącym ze Wspólnoty Brytyjskiej, Irlandii i Zimbabwe. Ostatnie edycje są już otwarte dla wszystkich autorów piszących po angielsku - w zeszłym roku nagrodę otrzymał Amerykanin Paul Beatty. The Man Booker International Prize została ustanowiona w 2005 r. i początkowo przyznawana była co dwa lata. W 2016 r. The Man Booker International Prize połączono z nagrodą dla zagranicznej powieści przyznawanej przez "Independent". Obecnie otrzymują ją rokrocznie autorzy i tłumacze. Krótką listę nominowanych (sześć tytułów) poznamy 20 kwietnia, a laureata – 14 czerwca.