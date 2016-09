Inaugurując Narodowe Czytanie prezydent z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą przeczytali w Ogrodzie Saskim dwa wybrane przez siebie fragmenty powieści.

Wcześniej mówiąc o "Quo vadis" prezydent zaznaczył, że jest to "bardzo ludzka" powieść. - Henryk Sienkiewicz nie tylko opisał w niej wielką przygodę, trzymającą w napięciu, co do losów Ligii, Winicjusza, Petroniusza, Piotra, wszystkich wielkich bohaterów tej powieści, ale przede wszystkim opisał w niej ludzką naturę, bo jest tam i miłość, i jest pożądanie, i jest wielki duch, ale jest też nienawiść, okrucieństwo, ale przede wszystkim to co ujmuje nasze serca i to co zawsze wlewa otuchę - zwycięża dobro - powiedział.

Duda przypomniał, że w "Quo vadis" zwyciężyło dobro, które nie miało siły militarnej. Miało jednak - jak zauważył - siłę ducha, siłę wiary. - Może właśnie dlatego Polacy jeszcze w tamtym okresie pod zaborami, kiedy Polski nie było, a Sienkiewicz napisał swoja powieść, tak bardzo ją pokochali - ocenił. - Bo jakże to było wtedy dla nich znajome. Nie mamy siły, ale mamy wiarę, nie mamy władzy, ale mamy ducha. Jesteśmy nawet gotowi za ta naszą wiarę, w Polskę, polskość, za tą naszą wiarę chrześcijańska oddać życie, czyli kwintesencją tego co w tej powieści jest zawarte. Choć nie jest to powieść wprost mówiąca o Polsce i nie jest to powieść wprost mówiąca o Polakach - powiedział prezydent.

Duda zwrócił również uwagę na to, że powieść Sienkiewicza jest tak uniwersalna, iż przetłumaczono ją na ponad 50 języków w 60 krajach. - Jest więc nie tylko powieścią polska, jest dziś dziełem światowej literatury - podsumował.

Publiczne czytanie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza odbywa się w sobotę w ponad 2 tys. miast i miejscowości w całej Polsce. Zorganizowano je także w Senacie. Na zaproszenie marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego fragmenty powieści czytać będą dziennikarze oraz przedstawiciele związków harcerskich.

Specjalnie na tegoroczną edycję Narodowego Czytania krytyk literacki, literaturoznawca i eseista Tomasz Burek przygotował adaptację powieści, która umożliwi przeczytanie "Quo Vadis" w ciągu jednego dnia. Pozwoli również wybrać konkretne rozdziały, które mogą być czytane niezależnie od pozostałych.

Narodowe Czytanie po raz pierwszy odbyło się w 2012 roku. Czytano wówczas „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, a w następnych latach dzieła Aleksandra Fredry, Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa. Tegoroczna edycja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza - w 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza.