Samorząd zainwestuje 29 milionów złotych w lotnisko w Szymanach

Samorząd województwa planuje dokapitalizowanie kwotą 29,4 mln złotych zarządzającej lotniskiem Spółki Port Lotniczy Warmia i Mazury, której jest właścicielem.

Z tego około 7,3 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje, w tym na rozbudowę płyty postojowej o jedno stanowisko dla samolotu i parkingu o 100 miejsc. Przewidziano też budowę masztu telefonii komórkowej, który powinien zostać uruchomiony na początku 2017 r.

Projekt budżetu województwa zakłada również wykupienie obligacji długoterminowych (3 mln zł) oraz spłatę odsetek od obligacji długo i krótkoterminowych (2,1 mln zł). Obligacje były wyemitowane na pokrycie przez spółkę tzw. wkładu własnego przy budowie portu lotniczego, którą zrealizowano dzięki unijnemu dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ocenie samorządu, prawie 16,9 mln zł potrzeba natomiast w przyszłym roku na pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych spółki. W 2016 r. - czyli pierwszym roku działalności lotniska - samorząd województwa przewidział na ten cel 10 mln zł. Planując taką kwotę w budżecie, założono, że w następnych latach znacznie wzrosną przychody spółki i zostaną obniżone koszty funkcjonowania portu.

Przyczyniać się ma do tego rozwój sieci połączeń lotniczych i podnoszenie jakości świadczonych usług, promocja lotniska oraz rozwijanie nowych działalności lotniskowych i pozalotniskowych. Spółka zamierza uzyskać dodatkowe dochody m.in. dzięki prowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla pracowników innych portów i strażaków, a nawet z usług ochroniarskich.

Według marszałka województwa Gustawa Marka Brzezina, regionalny samorząd jest zadowolony z dotychczasowego funkcjonowania lotniska. Przed uruchomieniem portu zakładano, że obsłuży on w 2016 r. 30 tys. pasażerów, a skorzystało z niego ok. 45 tys. ludzi.

Zdaniem Brzezina, ważne jest, by w kolejnych latach zwiększała się liczba pasażerów, a wtedy - jak mówi - "finanse będą analizowane na bieżąco". Władze województwa przewidują, że będą pomagać spółce lotniskowej przez pierwszych 10 lat działalności, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Regionalne lotnisko ma przyczynić się do rozwoju turystyki i przyciągnięcia inwestorów.

Marszałek przypomina, że samorząd dofinansowuje również inne obszary związane z transportem publicznym. W przyszłym roku ponad 45,8 mln zł pójdzie na dofinansowanie przewozów autobusowych, a ok. 53,5 mln zł na pasażerskie przewozy kolejowe.

Przeciwko projektowi budżetu na 2017 rok, który zakłada wydatki na port lotniczy w Szymanach, głosowali radni PiS. Szef klubu PiS w sejmiku Patryk Kozłowski mówił, że "po roku działalności wiele ludzi nadal nie wie, czy to lotnisko Szymany, czy Olsztyn-Mazury". W powszechnym użyciu funkcjonują obie te nazwy.

Lotnisko w Szymanach działa od 20 stycznia. Rozbudowa dawnego powojskowego obiektu kosztowała ok. 204 mln złotych i w 76 procentach została sfinansowana z unijnych pieniędzy; zbudowano m.in. terminal, wzmocniono nośność drogi startowej i wydłużono ją do 2,5 kilometra. Obecnie, w sezonie zimowym, realizowane są tam połączenia międzynarodowe do Londynu - Luton i Stansted.