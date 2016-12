Wiosenne nowości w siatce Air France KLM

KLM poleci do Gdańska (od 15 maja), Graz (Austria), Londynu – na lotnisko City (Wielka Brytania), Porto (Portugalia) oraz Malagi (Hiszpania), a w czasie wakacji także do Splitu (Chorwacja), Cagliari (Włochy – Sardynia) i Katanii (Włochy – Sycylia). Wszystkie loty KLM odbywają się przez Amsterdam. Natomiast linie Air France wzbogacają swoją ofertę o loty do Marrakeszu (Maroko) i Porto (Portugalia), przy czym w tym przypadku wszystkie loty odbywają się przez Paryż.

- Pragniemy zaoferować naszym klientom bezpośrednie loty z Amsterdamu do jeszcze większej liczby miast do wyboru. Dzięki rozbudowie siatki połączeń w Europie o nowe trasy, tego lata KLM odda do dyspozycji podróżnych ponad 700 tysięcy miejsc w samolotach więcej niż w sezonie letnim 2016 roku. Pasażerowie KLM będą mogli polecieć już do 82 miast w Europie – zapowiada, cytowany w komunikacie prasowym, Pieter Elbers – prezes i dyrektor zarządzający KLM.

W sezonie letnim 2016 roku koncern otwarł 13 nowych tras w Europie. Wśród nowości znalazły się: Drezno (Niemcy), Genua (Włochy), Inverness (Szkocja), Southampton (Anglia), Alicante, Ibiza i Walencja (Hiszpania), a także Glasgow (Szkocja), Biarritz, Ajaccio i Calvi (Francja) obsługiwane przez Air France z paryskiego lotniska im. Charles'a de Gaulle'a. Ponadto Air France uruchomił nowe połączenie do Amsterdamu z francuskiego miasta Rennes.