LOT poleci do Puli i Podgoricy

Jak przekazał przewoźnik, Pula i Podgorica to nowe sezonowe kierunki LOT. Połączenia będą realizowane do października 2017 roku.

- Postanowiliśmy rozszerzyć naszą wakacyjną ofertę o kolejny kurort w Chorwacji i uruchomić bezpośrednie rejsy do Puli - mówi dyrektor biura komunikacji LOT Adrian Kubicki. Rejsy z Warszawy do Puli wystartują 14 maja przyszłego roku i będą realizowane w każdą sobotę i niedzielę.

LOT w sezonie letnim powróci również do kolejnych dwóch nadmorskich kurortów Chorwacji: do Splitu i Zadaru. Rejsy z Warszawy do Zadaru będą realizowane w każdą sobotę i niedzielę, do Splitu będą wykonywane z częstotliwością dwóch razy w tygodniu – w sezonie letnim w każdy wtorek i niedzielę.

Loty do Puli, Splitu i Zadaru będą obsługiwały Bombardiery Q400. LOT w Chorwacji lata jeszcze do Zagrzebia.

- Wzbogacamy też wakacyjną ofertę o zupełnie nowy kierunek – Podgoricę, stolicę Czarnogóry. Pasażerowie będą mogli się tam udać od 13 maja, w każdą sobotę. Rejsy będą wykonywane embraerami - wyjaśnia Kubicki.

Jak tłumaczy, wzbogacona o nowe połączenia wakacyjna oferta przewoźnika jest zgodna z założeniami strategii wzrostu, jaką spółka wdraża od początku 2016 roku. Od 2017 roku LOT planuje dalszy rozwój połączeń – w kwietniu uruchomi dalekodystansowe rejsy do USA – do Newark i Los Angeles, zwiększając ofertę podróży za Atlantyk.

PLL LOT przez pierwszych 11 miesięcy tego roku przewiózł 5 mln pasażerów. To rekord w historii linii. Przewoźnik w tym roku uruchomił 23 nowe połączenia, w tym do Tokio i Seulu.