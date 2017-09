Finnair: Więcej lotów do Polski i po świecie

Nowe codzienne połączenie do Gdańska będzie obsługiwane między 24 kwietnia a 27 października. Finnair będzie wykonywał do Warszawy trzy loty w dni powszednie i dwa w sobotę i niedzielę podczas całego sezonu letniego między 26 marca a 26 października. Połączenia do Krakowa są dodane tak, by loty między 18 czerwca a 8 sierpnia odbywały się codziennie. Łącznie w sezonie letnim 2018 Finnair obsłuży do 40 połączeń tygodniowo na trasie między Helsinkami a Warszawą, Gdańskiem i Krakowem.- Polska jest ważnym rynkiem dla Finnaira, dodatkowy codzienny rejs poprawi połączenia z Gdańska do wielu naszych azjatyckich miejsc i do Nowego Jorku, Chicago i San Francisco - czytamy w komunikacie prasowym Finnaira wypowiedź dyrektora Finnaira na Europę Wschodnią i kraje bałtyckie Arunasa Skuji . - Widzimy rosnące zainteresowanie Polską wśród naszych azjatyckich klientów, dlatego przedłużenie okresu obsługi dodatkowych połączeń rejsowych do Warszawy i Krakowa umożliwi większą elastyczność w planowaniu podróży do popularnych letnich miejsc.Finnair zwiększy również liczbę lotów na popularnych trasach dalekodystansowych do Azji, o trzy nowe cotygodniowe połączenia do Tokio i Bangkoku i dodatkowy rejs w tygodniu do Delhi. Wraz z Japan Airlines latem 2018 r. Finnair zaoferuje trzy codzienne loty do Tokio w ramach porozumienia z British Airways i Iberią.Połączenie Finnaira do Chicago będzie wykonywane codziennie przy dwóch dodatkowych cotygodniowych rejsach od kwietnia do października, a okres obsługi trzech lotów w tygodniu do San Francisco wydłuży się od 3 maja do 25 października.Rozbudowana zostanie też europejska sieć połączeń Finnaira obejmująca ponad 100 kierunków. Od 1 czerwca Finnair będzie obsługiwał cztery cotygodniowe rejsy do Lizbony, w Portugalii, a od 23 kwietnia przewoźnik otworzy nową trasę do Stuttgartu w Niemczech. Oprócz Gdańska dodane zostaną nowe kierunki na trasach krótkodystansowych z Helsinek do Talina, Moskwy, Edynburga, Barcelony, Madrytu, Dubaju, Dubrownika, Malagi, Tel Awiwu, Billund, Wenecji, Chanii, Heraklionu, na Skiatos, Santorini, Rodos i Korfu.