LOT poleci na berlińskie lotnisko Tegel

To 41. połączenie ogłoszone przez LOT od początku 2016 roku. LOT obsługiwał już trasę między Warszawą i Berlinem - początkowo do portu Schoenefeld, a następnie Tegel - do 2013 roku, kiedy połączenie zostało zawieszone.

"Nowe połączenie to duże ułatwienie dla pasażerów podróżujących zarówno między Warszawą a Berlinem, jak też przez Warszawę do ponad 70 innych miast na świecie" - poinformowała spółka w komunikacie.

Polski przewoźnik od poniedziałku do piątku poleci do i z Berlina dwa razy dziennie (rano i po południu), a w soboty i niedziele raz - w godzinach popołudniowo-wieczornych.

"Od sezonu letniego w przyszłym roku LOT planuje zwiększyć częstotliwość rejsów na trasie Warszawa-Berlin do trzech razy dziennie. W ten sposób spółka chce zaoferować pasażerom lecącym z Berlina wygodne połączenia przez Warszawę między innymi do wielu miast Europy Środkowo-Wschodniej, np. Kaliningradu, Moskwy, Kijowa, Lwowa, Odessy, Charkowa, Mińska, Tallinna, Wilna, Rygi, Bukaresztu, Sofii i Budapesztu" - czytamy w komunikacie.

Jak tłumaczy dyrektor komunikacji korporacyjnej LOT Adrian Kubicki, trzymilionowy Berlin to cel licznych podróży z Warszawy, a także miejsce zamieszkania wielu osób z Europy Środkowo-Wschodniej. - Dostaną oni możliwość wygodnego podróżowania do swoich rodzinnych krajów z Berlina przez lotnisko przesiadkowe w Warszawie. Np. do Bukaresztu i Sofii LOT oferuje możliwość podróży aż dwa razy dziennie - mówi.

Rozwój siatki połączeń jest jednym z elementów wdrażania strategii rentownego wzrostu, którą LOT zainicjował w 2016 roku. Jej efektami są m.in. poprawa wyników finansowych, rozbudowa floty, rozwój siatki połączeń i rozszerzenie oferty. W zeszłym roku polski przewoźnik uruchomił najwięcej nowych i wznowionych połączeń spośród wszystkich linii lotniczych w Europie.

Trasę Warszawa - Berlin obsługiwały Linie Air Berlin, które w połowie sierpnia złożyły w sądzie rejonowym w Berlinie wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego. Niemiecki rząd przyznał przewoźnikowi kredyt w wysokości 150 mln euro w celu utrzymania połączeń lotniczych. W ten sposób uda się uniknąć zawieszenia lotów. Pieniądze mają wystarczyć na trzy miesiące działalności tych drugich co do wielkości niemieckich linii lotniczych.