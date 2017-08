Wizz Air zawiezie turystów z południa Polski do Maroka

Trasy będą działać od 2 listopada, a loty będą odbywać się raz w tygodniu, w czwartki, przez cały sezon zimowy.

Od czerwca Wizz Air oferuje już połączenia do Agadiru z Warszawy dwa razy w tygodniu. W sprzedaży w 2017 roku jest 9 milionów miejsc na trasach w polskiej siatce połączeń tego przewoźnika, co stanowi wzrost o 16 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Wraz z ostatnio dodanymi samolotami do warszawskiej i gdańskiej floty, do końca marca 2018 roku Wizz Air będzie dysponować 24 samolotami w Polsce. Z nowymi połączeniami do Agadiru, Wizz Air oferuje obecnie w sumie 155 tras z ośmiu lotnisk w Polsce.