Wizz Air z Gdańska ruszy zimą do Wilna i Lizbony

Zwiększy też liczbę operacji dodając stopniowo 22 loty tygodniowo na dziewięciu popularnych trasach. W 2018 roku będzie więc oferował w sumie ponad 3 miliony miejsc w samolotach latających z Gdańska. To o 26 procent więcej niż w tym roku.Gdańsk to jedno z pierwszych miast, w których linia Wizz Air rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku przypomina przewoźnik. Od tego czasu ponad 14 mln pasażerów skorzystało z jego usług na trasach w gdańskiej siatce połączeń. A w pierwszych siedmiu miesiącach 2017 roku, Wizz Air przewiózł tu ponad 1,2 mln pasażerów, co daje wzrost o 7 procent w porównaniu z okresem od stycznia do lipca w 2016 roku. Wraz z ogłoszonymi dzisiaj nowymi połączeniami do Wilna i Lizbony, Wizz Air będzie oferować 32 kierunki z Gdańska.Samoloty do Wilna latać będą od 21 grudnia trzy razy w tygodniu: we wtorek, czwartek i sobotę. Do Lizbony natomiast wystartują 23 grudnia i będą miały w tygodniu dwa rejsy, we wtorek i sobotę.Więcej lotów niż dotychczas będzie do: Sztokholmu Skavsta, Oslo Torp, Bergen, Eindhoven, Malmö, Turku, Hamburga, Göteborga i Rejkiawiku.Wraz z nowym samolotem w gdańskiej flocie, Wizz Air w Polsce będzie dysponować 23 samolotami do końca 2017 roku zatrudniając ponad 850-osobową załogę. Wizz Air oferuje aktualnie 153 trasy z ośmiu lotnisk w Polsce.