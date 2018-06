Small Planet - pechowy początek wakacji

Od 18 godzin czekają na swój lot turyści, którzy mieli wrócić do Polski z Zakintos. Small Planet obiecuje, że jeszcze dzisiaj wrócą do domu

Jak napisała wp.pl, dwa zaplanowane na wtorkowe popołudnie loty z Zakintos do Gdańska i do Katowic, a także jeden z Warszawy na Zakintos "nie doszły jeszcze do skutku". Oznacza to, że około 400 osób w Grecji i około 200 w Warszawie oczekuje w hotelach lub na lotniskach.

Samolot z Gdańska miał polecieć na Zakintos wczoraj o godzinie 15:30. Wirtualna Polska rozmawiała z jedną z pasażerek czekających na powrót z Zakintos. "Powiedziano nam, że samolot nie wystartował z powodu awarii i dlatego nasz lot został odwołany. O 11 opuściliśmy hotel i czekamy na dalsze informacje.

Nie udało nam się skontaktować z rzecznikiem Small Planet Tomaszem Ostojskim. Wirtualnej Polsce wyjaśnił on, że przyczyną opóźnień była zła pogoda na wyspie. Samolot musiał zostać przekierowany do Aten i z dwugodzinnym opóźnieniem dotarł do miejsce. To spowodowało, że kolejne loty były opóźnione a lotnisko na Zakintos jest dość wcześnie zamykane ze względu na ochronę żółwi, który na plaży znoszą jaja.

Small Planet zdecydował więc, że pasażerowie, którzy mieli lecieć na wakacje z Polski, zostają jeszcze w kraju, a ci, którzy mieli wrócić z urlopu, zostaną dłużej na wyspie. Small Ostojski zapewnił, że przewoźnik ma samoloty, chociaż dodał, że są one mniejsze niż planowano. Jeden z nich Small Planet wynajął specjalnie, żeby wszystkich porozwozić na miejsca i naprawić spóźnienia.

Najnowsze informacje ze strony linii lotniczej mówią, że turyści czekający na Zakintos odlecą o godzinie 16.05 do Katowic. Powinni tu wylądować o godzinie 17.35.