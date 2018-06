LOT rozwija się na Węgrzech, szuka pilotów

Po uruchomionych połączenia z Budapesztu do Nowego Jorku, Chicago i Krakowa, LOT otwiera rejsy do Londyny, na lotnisko London City

Przewoźnik będzie tam latał nowymi Embraerami 190 dwa razy dziennie od 18 lutego 2019 r.

Dla pasażerów podróżujących z Londynu nowe połączenie mabyć alternatywą dla obecnej oferty rejsów do Budapesztu, które zakładają start z położonych w znacznej odległości od centrum lotnisk Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton i Southend. Oferta LOT-u przeznaczona jest głównie dla ruchu biznesowego.

- Otwieramy nowy rozdział. Rocznie między Budapesztem i Londynem podróżuje prawie 1,4 miliona pasażerów. Jestem przekonany, że to nowe połączenie zostanie docenione przez węgierskich pasażerów, ponieważ oferujemy im zupełnie nową jakość usług - mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski, cytowany w komunikacie przewoźnika.

Ze względu na stosunkowo krótki pas startowy i stromy kąt podejścia loty do Londynu City są skomplikowane pod względem operacyjnym i tylko kilka rodzajów samolotów jest uprawnionych do latania z tego portu. Żeby być obecnym w London City LOT zdecydował się na leasing od firmy NAC czterech nowych samolotów Embraer E-190, które zostaną dostarczone do końca roku bezpośrednio z fabryki producenta w Brazylii. Nowy Embraer E-190 będzie miał na pokładzie 106 wygodnych foteli.

W przyszłości LOT zakłada dalszy rozwój siatki połączeń z Budapesztu. Wkrótce uruchomiony zostanie salon biznesowy LOT-u na lotnisku Franciszka Liszta. Obecnie LOT zatrudnia w Budapeszcie prawie 60 członków personelu pokładowego i ogłosił nabór do końca 2019 r. 300 dodatkowych pilotów, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, z których część będzie stacjonować na stałe w Budapeszcie.