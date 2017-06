Lufthansa częściej z Wrocławia do Frankfurtu

Dodatkowe rejsy będą realizowane od poniedziałku do niedzieli. Wylot z Frankfurtu planowany jest o godzinie 9.25, przylot do stolicy Dolnego Śląska o 10.40. Z kolei wylot z Wrocławia przewidywany jest na godzinę 11.15, z lądowaniem we Frankfurcie o godzinę 12.45.

- Wcześniej tak wygodne planowanie tzw. bussines day we Wrocławiu nie było możliwe. Dzięki temu znaczenie stolicy Dolnego Śląska jako miejsca atrakcyjnego do lokowania międzynarodowego biznesu jeszcze wzrasta - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław. – Najbardziej istotna jest dogodna godzina przylotu z Frankfurtu – o to zabiegaliśmy w rozmowach z przewoźnikiem, na tym zależało firmom prowadzącym działalność we Wrocławiu - dodaje.

Dodatkowo wylot z Frankfurtu o godzinie 9.25 umożliwi pasażerom nocnych rejsów długodystansowych szybsze dotarcie do Wrocławia. Obecnie pasażerowie wrocławskiego lotniska mają do dyspozycji trzy rejsy dziennie do Frankfurtu nad Menem od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę (rano, południe, wieczór), a w sobotę dwa (rano, w południe).

Dodatkowe rejsy będzie obsługiwał samolot bombardier CRJ 900. Na pokładzie jest miejsce dla 100 osób. - Cieszymy się, że możemy zwiększyć naszą ofertę z Wrocławia, bo liczba pasażerów podróżujących na pokładach Lufthansy stale wzrasta. Pokazuje to, że nasz produkt cieszy się uznaniem wśród pasażerów w regionie - mówi, cytowany w komunikacie, Frank Wagner, menedżer Grupy Lufthansa w Polsce.

Pasażerowie wrocławskiego lotniska mają do wyboru 9 połączeń dziennie do europejskich hubów - największych międzynarodowych portów przesiadkowych. Poza Frankfurtem (4 połączenia dziennie) ze stolicy Dolnego Śląska można polecieć również do Monachium (3 połączenia dziennie), Düsseldorfu (jedno połączenie) i Kopenhagi (1 połączenie). 29 października, należące do Grupy Lufthansa linie Swiss Airlines, zapowiedziały uruchomienie długo oczekiwanych lotów do Zurychu.

Ofertę uzupełniają rejsy na Lotnisko Chopina, czyli główny port w Warszawie (w tym sześć obsługiwanych przez PLL LOT, a trzy przez linie Ryanair).