IATA: Linie lotnicze nie poprawią wyniku finansowego z zeszłego roku

W meksykańskim Cancun trwa 73. Walne Zgromadzenie Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego, w którym uczestniczy ponad tysiąc przedstawicieli linii lotniczych, producentów samolotów, lotnisk, instytucji lotniczych, a także rządów.

IATA zmieniła prognozę rentowności linii lotniczych w tym roku. Spodziewa się, że przewoźnicy zarobią 31,4 mld dolarów. W grudniu prognozowano, że będzie to 29,8 mld dolarów. Z kolei przychody linii lotniczych wyniosą 743 mld dolarów - to więcej niż w grudniowych szacunkach, które wskazywały, że będzie to 736 mld dolarów. IATA podała, że w 2016 roku linie lotnicze zarobiły 34,8 mld dolarów, a przychody wyniosły 705 mld dolarów.

- To będzie kolejny, solidny rok, jeśli chodzi o wydajność branży lotniczej - mówił na konferencji prasowej dyrektor generalny IATA Alexandre de Juniac. - Znaczące zwiększenie popytu zarówno na przewóz towarów, jak i przewóz pasażerów jest większe niż oczekiwano, a przychody rosną. Jednak zyski byłyby większe, gdyby nie większe wydatki na paliwo i rosnące koszty siły roboczej.

Według IATA, w tym roku przewoźnicy zarobią średnio 7,69 dolara na każdym pasażerze. W 2016 roku było to 9,13 dolara, a w 2015 - 10,08 dolara.

- W pierwszym kwartale tego roku wzrosły już koszty paliwa i siły roboczej. W ubiegłym roku tańsze paliwo przyczyniło się do 8-procentowego spadku kosztów jednostkowych linii lotniczych. W tym roku spodziewane wyższe ceny ropy naftowej będą miały największy wpływ na zyski. Koszt paliwa będzie stanowić 18,8 procent wszystkich kosztów linii lotniczych. To mniej niż w 2016 roku, kiedy było to 20,6 procent, jednak nadal jest to dla przewoźników duży koszt - tłumaczył de Juniac.

IATA szacuje, że w tym roku średnia cena za baryłkę ropy Brent będzie się kształtowała na poziomie 54 dol. (w zeszłym roku ok. 44,6 dol.). Spowoduje to, że paliwo lotnicze podrożeje z około 52,1 dol. za baryłkę średnio płaconą w 2016 roku do ok. 64, dol. za baryłkę w tym roku.

Zdaniem zrzeszenia, linie lotnicze poniosą także większe koszty pracy. IATA szacuje, że w 2017 roku linie lotnicze przeznaczą na ten cel około 175 mld dolarów, wobec 160 mld dolarów w 2016 i 150 mld dolarów w 2015 r.

- Spodziewamy się, że zatrudnionych w branży będzie około 2,78 miliona ludzi wobec 2,65 miliona rok wcześniej. To da 4,8-procentowy wzrost wobec 2016 r. - wyjaśniał na konferencji prasowej główny ekonomista IATA Brian Pearce.

Jak przekazał Pearce, w 2017 r. przewoźnicy zapłacą ok. 124 mld dolarów różnego rodzaju podatków, jakie nakładają rządy poszczególnych państw. - W 2016 roku była to kwota 117 mld dolarów, a w 2015 r. 113 mld dolarów - mówił Pearce. Dodał, że w 2017 roku prawie jeden procent globalnego PKB będzie pochodzić z transportu lotniczego - ok. 776 mld dolarów. W ubiegłym roku było to ok. 737 mld dolarów, a w 2015 r. - 752 mld dolarów.

IATA szacuje, że w tym roku linie lotnicze przewiozą 4,1 mld pasażerów - co ma oznaczać ponad 7-procentowy wzrost wobec 2016 r.

Jak wskazał szef IATA, choć ogólna wydajność branży jest dobra, to nadal występują znaczne różnice regionalne. - Około połowa zysków branży generowana jest w Ameryce Północnej, zyskają też - ale mniej - przewoźnicy w Europie, Azji i Pacyfiku, czy Ameryce Łacińskiej, na minusie będą linie lotnicze w Afryce - wyjaśnił.

Zgodnie z prognozą IATA, najwięcej w przyszłym roku zarobią linie lotnicze z Ameryki Północnej - 15,4 mld dolarów, (16,5 mld dol. w 2016 r.). Zysk europejskich przewoźników w 2017 roku wyniesie ok. 7,4 mld dolarów (8,6 mld dol. w 2016 r.). Przewoźnicy z regionu Azji i Pacyfiku w tym roku zarobią 7,4 mld dolarów (8,1 mld dolarów w zeszłym roku). W wypadku linii lotniczych z Bliskiego Wschodu w 2017 roku będzie to 0,4 mld dolarów (1,1 mld dolarów rok wcześniej), a przewoźnicy z krajów Ameryki Łacińskiej w 2017 roku osiągną 800 mln dolarów zysku (600 mln). Jeśli chodzi o linie z Afryki, to według prognoz IATA, w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, będą miały około 100 mln dolarów straty.

IATA zrzesza 275 linii lotniczych ze 117 krajów, w tym PLL LOT. Zapewnia ponad 83 proc. światowego ruchu lotniczego.