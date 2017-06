Ryanair z wcześniejszą odprawą on-line

Klienci Ryanaira mogą wybrać i zamówić ulubione miejsce w samolocie na stronie internetowej przewoźnika lub przez aplikację mobilną. Wyboru miejsca można dokonać od dnia rezerwacji do 2 godzin przed wylotem, odprawa on-line lub przez aplikację dostępna jest zaś od 60 dni przed podróżą do 2 godzin przed wylotem.

Pasażerowie, którym nie zależy na zarezerwowaniu konkretnego miejsca, mogą dokonać odprawy od 4 dni przed podróżą od 2 godzin przed wylotem. Miejsce zostanie przydzielone losowo bez żadnych opłat.

- Miło nam poinformować o naszej najnowszej inicjatywie w ramach programu "Always Getting Better". Czas na odprawienie się został wydłużony dwukrotnie, do 60 dni przed wylotem, a nasi pasażerowie mają jeszcze więcej opcji wyboru - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Kenny Jacob, szef marketingu Ryanaira.