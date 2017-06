LOT połączy Bydgoszcz z Lwowem

Pierwsze rejsy zaplanowane są na 4 sierpnia. - To dobra wiadomość dla naszych firm operujących na ukraińskich rynkach oraz dla goszczących u nas Ukraińców. Jestem też przekonany, że otwiera to nowe możliwości dla turystyki, w tym turystyki sentymentalnej. Cieszę się, że nasz regionalny Port Lotniczy w Bydgoszczy się rozwija - podkreślił marszałek Całbecki.

Loty z Bydgoszczy do Lwowa i z Lwowa do Bydgoszczy będą odbywać się dwa razy w tygodniu - w piątki i poniedziałki. Linię obsługiwał będzie bombardier dash Q400. Samolot będzie mógł zabrać na pokład ponad siedemdziesięciu pasażerów. Lot potrwa godzinę i 20 minut. Według władz województwa Lwów, którego stare miasto jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, może być interesującym kierunkiem turystycznym, szczególnie dla Polaków mających korzenie we wschodniej Europie. Rocznie miasto na Ukrainie odwiedza ok. 2 milionów turystów. Terminy i godziny odlotów będą więc dostosowane do turystyki weekendowej.

W 2016 roku lotnisko w Bydgoszczy obsłużyło 350 tysięcy pasażerów. Z Bydgoszczy można bezpośrednio polecieć m.in. do Frankfurtu, Londynu, Birmingham, Dublina, Dusseldorfu, Glasgow i Rzymu.