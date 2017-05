Lotnisko w Monachium samo sprzedaje wycieczki

Grupą, którą lotnisko w Monachium chce pozyskać jako klientów swojego biura, są podróżni mieszkający w okolicach portu. Wśród propozycji turystycznych znajdują się wyjazdy typowo wypoczynkowe, wypady do miast, krótkie podróże weekendowe i same przeloty w atrakcyjnych cenach.

Produktem specjalnym są wycieczki tematyczne tworzone wyłącznie dla klientów lotniska. Od typowych wyjazdów różnią się m.in. dodatkowymi usługami wliczonymi w cenę - wycieczką po porcie lotniczym, zakwaterowaniem w pokoju o wyższym standardzie czy usługa typu wellness. Pakiety te będą regularnie zmieniane, by przyciągać nowych klientów. W sekcji last minute znajdą się mocno przecenione wyjazdy. Tygodniowa wycieczka do Turcji z pobytem w trzygwiazdowym hotelu z all inclusive na koniec maja kosztowała od 100 euro od osoby.

Partnerem odpowiedzialnym za tworzeniu produktu i zarządzaniu stroną internetowej jest Grupa FTI. Przedsiębiorstwo dostarczyło też oprogramowanie do wyszukiwarki.