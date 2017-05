Swiss poleci z Wrocławia do Zurychu

To pierwsze połączenie Swiss Airlines z wrocławskiego lotniska. Samoloty z Zurychu będą lądowały we Wrocławiu w każdy poniedziałek o godz. 9.05, środę o 14.20 i piątek o 19.05. Z Wrocławia do Zurychu poleci w poniedziałki o godz. 9.50, środy o 15.05 i piątki o 19.50. Podróż potrwa godzinę i 40 minut.

- O przywrócenie bezpośredniego połączenia z Zurychem zabiegaliśmy od dłuższego czasu - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław. - Potencjał tego kierunku był mocno zauważalny już wtedy, gdy do tej szwajcarskiej metropolii latała linia lotnicza Eurolot. Dziś z ogromną przyjemnością rozpoczynamy współpracę z nowym we Wrocławiu przewoźnikiem, Swiss Airlines, który dysponuje flotą typowo biznesowych, komfortowych samolotów CS100 - dodaje.

Jego zdaniem na połączenie ze szwajcarską metropolią czekali przedstawiciele wielu międzynarodowych firm, m.in. Credit Suisse, UBS, które mają swoje siedziby i oddziały na Dolnym Śląsku lub w sąsiednich regionach. To właśnie pracownicy tych przedsiębiorstw, a przede wszystkim ich kadra kierownicza, będzie głównym klientem na trasie Wrocław - Zurych.

Loty do Zurychu będą uzupełnieniem oferowanych z Wrocławia połączeń do największych europejskich hubów przesiadkowych – obecnie to 17 połączeń dziennie, m.in. do Frankfurtu, Monachium, Dusseldorfu, Kopenhagi i Warszawy. - To lotniska, które są często przystankiem na trasie do Ameryki lub Azji – zauważa Dariusz Kuś. - Dzięki tym połączeniom podróżni z Wrocławia mają ułatwioną podróż do dowolnego zakątka świata. Teraz ich liczba będzie jeszcze większa dodaje.

Szwajcarskie linie lotnicze Swiss Airlines są obecne na rynku od 2002 roku. W lipcu 2005 zostały przejęte przez grupę Lufthansa. Swiss zachował jednak swój wizerunek, kierownictwo, siedzibę w Szwajcarii, własny personel i dominującą pozycję w swoim kraju. Swiss Airlines należą do sojuszu lotniczego Star Alliance i Miles & More. Głównym portem przewoźnika jest lotnisko w Zurychu. Siatka jego połączeń obejmuje ponad 40 kierunków.