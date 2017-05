British Airways lata już zgodnie z rozkładem

Wczoraj wiele lotów z dwóch londyńskich lotnisk Heathrow i Gatwick zostało odwołanych lub znacząco opóźnionych, bo BA nie było w stanie w całości usunąć skutków weekendowej usterki, w wyniku której przestał działać system informatyczny odpowiedzialny za zarządzanie m.in. tzw. manifestami lotniczymi, w tym listą pasażerów i odprawą on-line.

Zgodnie z opublikowanym wczoraj późnym wieczorem oświadczeniem, BA zamierza jednak dzisiaj "wykonać wszystkie połączenia zgodnie z rozkładem". Jednocześnie władze lotniska Heathrow zapewniły, że wszystkie bagaże, które zostały zatrzymane na lotnisku w trakcie weekendowego chaosu komunikacyjnego, zostaną zwrócone podróżnym "tak szybko jak to będzie możliwe".

W sobotę wczesnym popołudniem tysiące pasażerów zostało uziemionych, po tym jak awaria zmusiła BA do odwołania około 200 połączeń, a kolejnych 200 miało znaczące opóźnienia.

W wydanym w niedzielę oświadczeniu firma przeprosiła pasażerów za opóźnienia i zapewniła, że służby informatyczne pracują nad jak najszybszym przywróceniem pełnej sprawności systemu. Linie lotnicze podkreślały, że nie ma dowodów, iż awaria jest skutkiem cyberataku.

Wielu Brytyjczyków zaplanowało w tych dniach podróże w związku z przedłużonym o jeden dzień weekendem w ich kraju, w którym tradycyjnie ostatni poniedziałek maja jest dniem wolnym od pracy. Dzieci w wieku szkolnym mają również tygodniowe ferie wiosenne, co sprawia, że jest to jeden z najpopularniejszych okresów wyjazdów zagranicznych w roku.

British Airways doświadczyły awarii także w lipcu i wrześniu 2016 roku, co również doprowadziło do poważnych opóźnień lotów. Wielka Brytania była jednym z krajów najbardziej poszkodowanych w wyniku globalnej serii ataków hakerskich, przeprowadzonych 12 maja na - jak ocenia Europol - ok. 200 tys. osób i organizacji w co najmniej 150 krajach na całym świecie.