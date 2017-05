Air Europa zabierze pasażerów Ryanaira do Ameryk

Partnerstwo z Air Europą umożliwi klientom Ryanaira rezerwację biletów na trasach transatlantyckich z przesiadką w Madrycie. Ryanair podaje, że prowadzi też rozmowy z kolejnymi liniami lotniczymi, by zaproponować klientom kolejne połączenia dalekodystansowe.

- Cieszymy się bardzo, mogąc ogłosić to niesamowite partnerstwo z Air Europą, w ramach którego klienci Ryanaira będą mogli znaleźć na stronie Ryanaira aż 20 połączeń z Madrytu do takich krajów, jak Argentyna, Brazylia, Kuba, Meksyk czy USA - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Michael O'Leary, prezes Ryanaira. - Ryanair lata do Madrytu na ponad 50 trasach krótkiego zasięgu. Dzięki nowej umowie klienci Ryanaira będą mogli zarezerwować bilety do Buenos Aires, Havany czy Nowego Jorku - dodaje.

Ryanair podaje, że partnerstwo z Air Europą jest dla koncernu kolejnym krokiem na drodze stania się "Amazonem Podróży". - W 2018 r. zaproponujemy 130 milionom naszych klientów jeszcze większy wybór tras dalekodystansowych - zapowiada O'Leary.

- Partnerstwo z Ryanairem jest dla nas wielkim powodem do radości, daje nam również olbrzymią przewagę konkurencyjną. Dzięki tej umowie Air Europa podwaja liczbę połączeń europejskich i zyskuje aż 53 nowe trasy - opisuje, cytowany w komunikacie prasowym, Javier Hidalgo, prezes Globalia Group, właściciela Air Europy. - Umowa ta umacnia Air Europę, jedynego przewoźnika oferującego połączenia między Europą a obiema Amerykami, którego kapitał jest w stu procentach hiszpański. Cieszę się również, mogąc przypomnieć, że już w 2020 roku flota Air Europa będzie najmłodszą wśród wszystkich linii lotniczych oferujących połączenia między kontynentami - dodaje.