KLM poleci do Bombaju

- Odkąd rozpoczęliśmy współpracę z liniami Jet Airways, które są naszym strategicznym partnerem, oferta KLM-u znacznie się wzbogaciła. Rozpoczęcie lotów do Bombaju – serca ekonomicznego Indii - oznacza dla klientów KLM-u łatwy dostęp do siatki połączeń naszego indyjskiego partnera i loty do 48 miast w Indiach, jak też inne kierunki na subkontynencie indyjskim i w Azji – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Pieter Elbers, prezes i dyrektor zarządzający KLM-u.

W sezonie jesień-zima 2017-2018, od 29 października loty KLM z Amsterdamu do Bombaju będą odbywały się trzy razy w tygodniu: w poniedziałki, czwartki i niedziele. Wylot z Amsterdamu planowany jest o godzinie 13.00, a przylot do Bombaju o godzinie 01.55 następnego dnia czasu lokalnego. Wylot powrotny z Bombaju zaplanowany jest na godzinę 04.00, z lądowaniem w Amsterdamie o 08.45.

Zgodnie ze strategią holenderskiej linii na nowo otwartych trasach międzykontynentalnych będzie latał najnowszy nabytek we flocie – boeing B787-900 Dreamliner, który zabiera na pokład 30 pasażerów klasy biznesowej, 45 ekonomicznej o podwyższonym standardzie i 219 ekonomicznej.

Położony na zachodnim wybrzeżu Indii Bombaj (Mumbaj) jest stolicą indyjskiego stanu Maharasztra i szóstą co do liczby ludności metropolią na świecie. Port lotniczy w Bombaju jest lotniskiem bazowym linii Jet Airways. Pasażerowie KLM, lecąc przez Bombaj, mogą skorzystać z oferty lotów Jet Airways między innymi do Hajdarabadu, Ahmadabadu, Chennai, Pune i wielu innych miast.