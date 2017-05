Lufthansa zachęca do grupowych rezerwacji

Linie Lufthansa Group – Austrian, Lufthansa i Swiss – startują ze zintegrowanym narzędziem do rezerwacji grupowych. Jest ono dostępne jedynie dla operatorów turystycznych, konsolidatorów i biur podróży. Umożliwi rezerwację podróży grupowych dla minimum dziesięciu osób u trzech przewoźników. Rezerwacje w każdej kombinacji mogą zostać dokonane z natychmiastowym potwierdzeniem. Narzędzie obejmuje zarówno grupy osób podróżujących prywatnie, jak i biznesowo lub turystycznie.

Po otrzymaniu zapytania narzędzie Book-a-Group, dostępne w 14 językach, dostarczy ofertę i wycenę w czasie rzeczywistym. Warunki handlowe dla grup zostały poprawione i ujednolicone w jednej umowie, ważnej dla wszystkich przewoźników sieciowych Lufthansa Group - obejmą wszystkie nowe rezerwacje w narzędziu „Book-a-Group". Jednym z ulepszeń jest wprowadzenie możliwości krótkoterminowych rezerwacji grupowych. W przyszłości będzie również możliwe odwoływanie rezerwacji na 60 dni przed planowaną podróżą bez ponoszenia dodatkowy o ile nastąpi to w ciągu 72 godzin od dokonania rezerwacji. Od teraz usługa będzie dostarczana przez jeden kanał, wspólny dla wszystkich przewoźników.

Narzędzie Book-a-Group będzie umożliwiało również dokonanie rezerwacji obejmujących kombinację połączeń innych przewoźników sieciowych należących do Lufthansa Group (Brussels Airlines i Eurwings), jak i linii partnerskich Lufthansy. Umożliwi to pośrednikom i biurom podróży oferowanie klientom szerszej sieci połączeń i ich większą dostępność. Pracownik biura podróży, nawet po dokonaniu rezerwacji, będzie miał dostęp do wszystkich danych i będzie mógł samodzielnie zająć się kwestiami administracyjnymi grupy podróżnych.