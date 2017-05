Qatar Airways: Zatrzymaj się w Dosze, my zapłacimy

Do 22 maja podróżni mogą korzystać z sięgających 50 procent ceny zniżek na przeloty w klasie biznesowej i zaplanować swoją podróż do Dohy (w terminie do 21 czerwca). Linie zachęcają pasażerów do włączenia katarskiej stolicy do planu podróży - oferują darmowy nocleg w jednym z luksusowych (cztero- lub pięciogwiazdkowych) hoteli i darmową wizę tranzytową.

Promocyjne bilety w klasie biznesowej kosztują od 6 tysięcy złotych do Krabi, od 6,07 tysiąca złotych do Bangkoku, od 6,91 tysiąca złotych na Bali i od 6,849 tysiąca złotych do Singapuru.

- Z ogromną przyjemnością oferujemy pasażerom atrakcyjną ofertę przelotów w klasie biznesowej. Nasza oferta umożliwia zmianę krótkiego przestoju w podróży w dłuższy pobyt na miejscu i pozwala doświadczyć wielu katarskich atrakcji. Zachęcamy wszystkich pasażerów lotów przesiadkowych, aby rozważyli włączenie Dohy do swojego planu podróży korzystając z darmowej wizy tranzytowej i noclegu w jednym z luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli w Dosze - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Ehab Amin, dyrektor handlowy Qatar Airways.

Pasażerowie przesiadający się w Dosze mogą przedłużyć swój pobyt w mieście, by doświadczyć jego różnorodnych atrakcji, korzystając z darmowego zakwaterowania na jedną noc oferowanego przez Qatar Airways i Qatar Tourism Authority. Istnieje możliwość, by wydłużyć swój pobyt na kolejną noc z zakwaterowaniem w cenie 50 dolarów. Pasażerowie mogą wybierać spośród takich sieci hotelowych jak: The Four Seasons, Marriott Marquis, Radisson Blu i Oryx Rotana.

Jak podaje przewoźnik, oferty promocyjne podlegają opodatkowaniu, a okresy szczytowe mogą być wykluczone z promocji.