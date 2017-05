Samolot uderzony przez ptaka ma prawo się spóźnić

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) uznał, że zderzenie samolotu z ptakiem wchodzi mieści się w definicji „nadzwyczajnych okoliczności" opisanych w rozporządzenia 261 ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia samolotu.

Sprawa dotyczyła opóźnienia rejsu na odcinku z Burgas w Bułgarii do Ostawy w Czechach, realizowanego przez Travel Service. Cała trasa obejmowała sekwencję lotów: Praga – Burgas – Brno – Burgas – Ostrawa. Podczas przelotu z Pragi do Burgas stwierdzono usterkę techniczną zaworu, której usunięcie zajęło godzinę i czterdzieści pięć minut. Uszkodzenie pojawiło się, ponieważ podczas lądowania w Brnie samolot zderzył się z ptakiem. W kontroli samolotu nie wykazano uszkodzeń, ale dla pewności spółka Travel Service przysłała do Brna technika, który przyleciał prywatnym samolotem z miasta Slanýw Czechach. Od załogi samolotu dowiedział się, że inna firma przeprowadziła już kontrolę, ale właściciel samolotu, Sunwing, nie uznał jej uprawnień do przeprowadzenia przeglądu. Technik spółki Travel Service ponownie sprawdził powierzchnię maszyny, w którą uderzył ptak, ale także on nie znalazł żadnych śladów zderzenia na silnikach ani na innych częściach. Po badaniu samolot poleciał więc z Brna do Burgas, a w dalszej kolejności do Ostrawy. Właśnie na tym ostatnim odcinku podróżowali powodowie.

Sąd w Czechach na pierwszym etapie uznał roszczenia pasażerów, którzy domagali się od przewoźnika po 6825 koron czeskich (około 250 euro) odszkodowania. Sędzia, uzasadniając wyrok, stwierdził, że okoliczności sprawy nie mogą zostać uznane za nadzwyczajne, ponieważ wybór sposobu przywrócenia samolotu do użytku leżał po stronie Travel Service. Sąd argumentował też, że spółka Travel Service nie wykazała, iż uczyniła wszystko, aby nie doszło do opóźnienia lotu, ponieważ ograniczyła się do stwierdzenia, po zderzeniu samolotu z ptakiem „konieczne było" czekanie na przybycie uprawnionego technika.

Przewoźnik odwołał się od wyroku, ale sąd drugiej instancji przychylił się do pierwszej decyzji. Wówczas Travel Service złożył odwołanie do ETS, który uznał, że zderzenie z ptakiem można uznać za nadzwyczajne okoliczności, a to zwalnia przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania pasażerom opóźnionego lotu.