Tego lata Rosjanie polecą do Grecji

Jak informuje portal Russian Travel Digest, Ellinair, latający także na trasach z Polski, zwiększy liczbę lotów między Rosją a Grecją o 40 procent.

W sezonie letnim do siatki wejdzie pięć nowych połączeń z Moskwy i Sankt Petersburga do Kawali, z Wołgoradu i Mineralnych Wód do Heraklionu oraz z Tiumenia do Salonik. W tym sezonie w rozkładnie pierwszy raz pojawi się też rejs na trasie z Moskwy na Rodos.

Ellinair poleci również ze stolicy Rosji do Salonik, Kawali, Heraklionu, Aten, Araksos, Zakintos, na Korfu i na Rodos. Rejsy będą realizowane także z kilku innych miast na trasach, które znalazły się w programie w latach poprzednich, w tym z Sankt Petersburga.

Wchodzące w skład grupy biuro podróży Mouzenidis Travel zwiększyło na sezon letni liczę miejsc w hotelach dla gości z Rosji o około 40 procent.