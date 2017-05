Ponad milion pasażerów na Lotnisku Chopina

Od stycznia do końca kwietnia 2017 roku lotnisko obsłużyło ponad 4,1 miliona pasażerów – o ponad 27 procent więcej niż w tym samym czasie w roku 2016. Tak dynamiczny wzrost jest możliwy dzięki nowym trasom. W kwietniu z warszawskiego lotniska wystartowały dwa nowe połączenia PLL LOT (do Los Angeles i Newark).

- Tegoroczny wzrost jest wyższy od naszej prognozy. Zakładaliśmy, że w pierwszych czterech miesiącach roku obsłużymy 3,8 miliona pasażerów – wyjaśnia, cytowany w komunikacie prasowym, Mariusz Szpikowski, naczelny dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze" i dyrektor Lotniska Chopina w Warszawie.

Najbliższe miesiące mogą być dla portu równie dobre. Z Warszawy uruchomionych zostanie w sumie aż dziewięć nowych tras, a na pięciu już działających linie lotnicze wprowadzą dodatkowe połączenia.

PLL LOT wprowadzi rejsy do Astany, Kaliningradu, Podgoricy, Puli, Stuttgartu. Wizz Air zaoferuje natomiast loty do Agadiru, Billund, Santanderu, Bratysławy, Lyonu i do portu Lamezia Terme.

Cztery nowe połączenia na już istniejących trasach uruchomi Wizz Air, a po jednym – Ryanair i PLL LOT. Irlandzki przewoźnik rozpocznie rejsy na trasie do Szczecina; Wizz Air zainauguruje loty do Bukaresztu, Nicei, Wilna i na lotnisko Kijów Żuliany, natomiast PLL LOT do Goeteborga.