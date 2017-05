Premier Szydło jedzie do Chin po lotnisko

Szefowa rządu w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" powiedziała, że m.in. Wild będzie jej towarzyszył podczas zbliżającej się wizyty w Chinach. Jak podkreśliła, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego "to dla Polski ważny projekt cywilizacyjny, bo w grę wchodzi nie tylko wybudowanie samego portu lotniczego, lecz także całego centrum logistycznego, być może także hubu kolejowego". "Oczywiście projekt ten przewidziany jest na wiele lat, chcemy go jednak zapoczątkować jeszcze w tej kadencji" - wskazała. Czytaj też: "Mikołaj Wild pełnomocnikiem do spraw budowy Centralnego Portu Lotniczego". Pełnomocnik ma współpracować z Polskim Funduszem Rozwoju, a wydatki związane z jego działalnością mają być pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister rozwoju i finansów. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową ma zapewniać pełnomocnikowi Ministerstwo Rozwoju.Mikołaj Wild urodził się 4 kwietnia 1976 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem), Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Univeristy of Florida (dyplom z wynikiem bardzo dobrym). Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych.Od 1 kwietnia 2017 zatrudniony jako główny doradca Prezesa Rady Ministrów w KPRM. Od listopada 2015 roku do 2016 roku (do czasu likwidacji MSP) był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Wcześniej, od lutego 2015 roku był dyrektorem Departamentu Studiów i Analiz w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.W latach 2003–2006 był zatrudniony w Zespole Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego. W 2006 r. został mianowany na stanowisko Radcy, a w 2009 r. - na stanowisko Starszego Radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.Występował w wielu postępowaniach sądowych m.in. w ponad stu sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy, w sprawach dotyczących konsolidacji sektora energetycznego, otwartych funduszy emerytalnych, wdrażania prawa europejskiego, w sprawach o roboty budowlane, sprawach reprywatyzacyjnych, czy też postępowaniach grupowych. Współuczestniczył w przygotowywaniu stanowiska rządu w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Trybunałem Konstytucyjnym, jak również w pracach legislacyjnych poświęconych organizacji wymiaru sprawiedliwości.