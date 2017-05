Mikołaj Wild pełnomocnikiem do spraw budowy Centralnego Portu Lotniczego

Ostatniego dnia kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premier Beaty Szydło powołujące nowe stanowisko - pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. W skład CPK ma wchodzić Centralny Port Lotniczy. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział wtedy, że po długim weekendzie majowym premier poda nazwisko nowego urzędnika.

Mikołaj Wild ma urzędować w Ministerstwie Rozwoju, czyli ostatecznie przeniesie cały projekt CPL/CPK z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do tego resortu. Do zadań pełnomocnika będzie należało przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny. Chodzi o analizę prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań i realizacji inwestycji, oraz przygotowanie projektu założeń inwestycji. Oprócz tego, będzie odpowiadał za podanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Mikołaj Wild został po wyborach wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu. Z resortu odszedł w końcu 2016 roku, kiedy MS przestało istnieć. Jest doświadczonych pracownikiem administracji państwowej, w latach 2006 - 2015 pracował w Prokuratorii Generalnej, jest z wykształcenia prawnikiem.

Wstępną koncepcję finansowania budowy CPL przygotował Polski Fundusz Rozwoju. Zdaniem prezesa PFR inwestycja ma być finansowana tak, żeby nie obciążać budżetu, a koszty tego przedsięwzięcia szacowane są na 20 - 30 mld złotych. Ostatnio — jak informowała PAP - zainteresowanie udziałem w tym projekcie wyraził chiński AIIB. Chińczycy oczekują, że temat ich udziału w inwestycji premier Beaty Szydło podejmie podczas wizyty w Pekinie, planowanej na nadchodzący weekend w ramach konferencji „16 plus 1", czyli dotyczącej współpracy Chin z szesnastoma krajami Europy Środkowej i Wschodniej.