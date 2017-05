Lufthansa i Austrian mają płatny internet na europejskich trasach

Za kilka tygodni Internet będzie również dostępny na trasach Eurowings. Do tej pory 19 maszyn z rodziny A320 Lufthansy, 31 maszyn Austrian Airlines i 29 maszyn Eurowings zostało wyposażonych w urządzenia zapewniające WiFi na pokładach. Ich montaż odbywa się już w kolejnych trzech maszynach. Technologia została w ostatnich miesiącach przetestowana zarówno na pokładach Lufthansy, jak i Austrian Airlines.

Pasażerowie mogą uzyskać dostęp do sieci za pośrednictwem WiFi na swoich własnych urządzeniach mobilnych. Oferta obejmuje usługi, dzięki którym możliwe jest przesyłanie wiadomości, przeglądanie sieci oraz transmisje wideo. Klienci mogą wybrać jedną z trzech wersji. W Lufthansie do wyboru są FlyNet Message za 3 euro, FlyNet Surf za 7 euro i FlyNet Stream za 12 euro. Austrian Airlines będą oferować usługi w takich samych cenach, jednak pod nazwami myAustrian FlyNet Message, myAustrian FlyNet Surf i myAustrian FlyNet Stream. Czym różnią się poszczególne usługi, w komunikacie firma nie wyjaśnia.

Pasażerowie mogą za nie zapłacić za pomocą karty kredytowej lub usług płatniczych takich jak PayPal. Wkrótce zakupu będzie można również dokonać za pośrednictwem Air Miles lub za pośrednictwem partnerów roamingowych - zapowiada Lufthansa Group w komunikacie.

Usługa oparta jest na zaawansowanej szerokopasmowej technologii satelitarnej (Ka-Band). Niezawodne połączenie na krótko- i średniodystansowych trasach jest możliwe dzięki sieci Inmarsat Global Xpress (GX). Dostawcą Internetu i partnerem Inmarsat jest Deutsche Telekom.

Obecnie Lufthansa Technik wyposaża wszystkie airbusy 320 w Lufthansie, Austrianie i Eurowingsie.

Od czerwca 2015 roku FlyNet był dostępny na pokładzie wszystkich 107 maszyn floty dalekiego zasięgu Lufthansy. Z końcem 2015 roku dostęp do Internetu był oferowany również we wszystkich samolotach dalekodystansowych Eurowingsu. Po włączeniu do floty boeinga 777, dostęp do Internetu na trasach międzykontynentalnych zaoferował również Swiss. Od 2018 roku linia wprowadzi połączenie internetowe także na trasach krótko- i średniodystansowych.