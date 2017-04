Pełnomocnik rządu zbuduje Centralny Port Lotniczy

Na razie nie wiadomo, kto zostanie na nie powołany. Ale wiadomo, że będzie to urzędnik Kancelarii Premiera w randze sekretarza stanu.

Rozporządzenie jest datowane na 28 kwietnia, weszło w życie wczoraj, dzień po publikacji. W rozporządzeniu zapisano, że do zadań pełnomocnika "należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej" od strony prawnej, technicznej, ekonomicznej i realizacyjnej.

Pełnomocnik ma współpracować z Polskim Funduszem Rozwoju, który podlega ministrowi rozwoju, także ze środków tego resortu będzie finansowana jego działalność.

Specjaliści uznali, że najlepsze miejsce dla Centralnego Portu Lotniczego znajduje się na równinie mazowieckiej, w odległości 36 kilometrów na zachód od Warszawy, gdzie przedłużona na północ Centralna Magistrala Kolejowa przetnie się najpierw z autostradą A2 a nieco dalej z przyszłą transeuropejską magistralą dużej prędkości Berlin - Moskwa. To płaski teren rolniczy w gminie Baranów w powiecie Grodzisk Mazowiecki.

O inicjatywie powołania pełnomocnika premier Beata Szydło informowała już w czwartek w TVP Info: "Centralny Port Lotniczy będzie realizowany. Jadę do Chin w maju i tam będą również rozmowy gospodarcze. Będziemy podpisywać umowy. Jest powołany pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Lotniska".

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów, "do zadań Pełnomocnika należy przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji Centralny Port Komunikacyjny". "W tym w szczególności: 1) analiza prawnych, technicznych i ekonomicznych uwarunkowań przygotowania oraz realizacji inwestycji; 2) przygotowanie projektu założeń inwestycji i koncepcji realizacji działań koniecznych do przeprowadzenia inwestycji; 3) przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych oraz zmian w rządowych dokumentach strategicznych, koniecznych do przeprowadzenia inwestycji".

"Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań" - zaznaczono. Pełnomocnik ma także przedstawiać rządowi sprawozdania z działalności nie rzadziej niż raz na pół roku.

"Organy administracji rządowej oraz jednostki im podległe i przez nie nadzorowane są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań" - czytamy. Ponadto pełnomocnik w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań może współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa oraz organizacjami pozarządowymi. Z kolei w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa pełnomocnik ma współpracować z Ministrem Obrony Narodowej.

Pełnomocnik - na mocy rozporządzenia - może wnosić, za zgodą premiera, projekty dokumentów do rozpatrzenia przez rząd. Projekty tych dokumentów ma opracowywać z właściwymi ministrami w zakresie realizowanych przez nich zadań.

Premier Szydło mówiąc o Centralnym Porcie Lotniczym podkreślała w czwartek: "To jest bardzo ważny projekt, który ma w tej chwili charakter priorytetowy".

Z kolei dyrektor generalny Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) Yee Ean Pang powiedział w środę na spotkaniu z dziennikarzami, że AIIB mógłby współfinansować budowę Centralnego Portu Lotniczego w Polsce.

Wcześniej projekt uchwały w sprawie budowy Centralnego Portu Lotniczego uzgodniły Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz resort rozwoju.

Jednym z argumentów za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że największy port lotniczy w Polsce, czyli warszawskie Lotnisko Chopina, zaczyna być bliski wyczerpania przepustowości. Warszawski port w 2016 r. obsłużył 12,8 mln pasażerów. Jak twierdzą niektórzy eksperci, przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln pasażerów rocznie. Lotnisko szacuje, że w tym roku może obsłużyć ok. 14 mln podróżnych.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys pod koniec marca powiedział, że PFR przygotował wstępną koncepcję finansowania budowy Centralnego Portu Lotniczego. Dodał, że tego typu finansowanie "nie obciąży budżetu państwa", a Fundusz ma wystarczające środki, by w tym uczestniczyć. Według szacunków budowa samego portu lotniczego mogłaby kosztować ok. 20 mld zł. Natomiast łączny koszt inwestycji związanej również m.in. z budową terminalu kolejowego, infrastrukturą logistyczną, może przekroczyć - jak mówił szef PFR - 30 mld zł.

Z najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że polskie porty lotnicze w ubiegłym roku obsłużyły blisko 34 mln pasażerów - to o 12 proc. więcej niż w 2015 r. Według prognoz, w roku 2030 przekroczony zostanie poziom 60 mln pasażerów. ULC podał, że z PLL LOT podróżowało w 2016 r. ponad 6,8 mln ludzi, co dało przewoźnikowi 22,38-procentowy udział w polskim w rynku.