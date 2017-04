Polonia zadowolona z lotów Warszawa - Newark

Polskie Linie Lotnicze LOT po czterech i pół roku przerwy wznowiły połączenie na trasie Warszawa - Newark w USA. Newark Liberty International Airport to drugi co do wielkości port nowojorskiej metropolii, będący jednocześnie głównym węzłem przesiadkowym dla sąsiadujących z Nowym Jorkiem stanów - Pensylwanii i New Jersey. Najwięcej połączeń nowojorskiej metropolii obsługuje port lotniczy Nowy Jork-JFK znajdujący się w Queensie. Na JFK bezpośrednio z Warszawy lata także LOT.

Rejs inauguracyjny z warszawskiego Lotniska Chopina do Newark, odbył się w piątek.

- Polonia amerykańska bardzo żałowała, że LOT przestał latać na lotnisko w Newark. W Polsce panuje przekonanie, że najwięcej Polonii jest w Chicago. Tymczasem Polonii najwięcej jest w stanie Nowy Jork. A szczególnie w Connecticut, w okolicach New Britain, Hartford, Pensylwanii i w New Jersey. I właśnie dla tej Polonii lotnisko w Newark jest o wiele wygodniejsze. Można na nie zdecydowanie szybciej dotrzeć, niż na JFK. A zatem oszczędza czas - tłumaczył konsul.

Przekazał, że z lotniska JFK korzysta Polonia, która zamieszkuje głównie dzielnice Brooklyn, czy Queens w Nowym Jorku. - Newark jest hubem przesiadkowym, bardzo popularnym. To port, do którego linia lotnicza powinna latać, w który warto inwestować. I gratuluję LOT-owi, że zdał sobie sprawę z tego, że strategicznie jest to ważne miejsce - podkreślił Golubiewski.

Konsul uważa, że to połączenie może być atrakcyjne również dla Amerykanów. - Polska jest centralnie ulokowana w Europie, a Warszawa może być portem przesiadkowym na dalsze rejsy - ocenił.

Golubiewski podkreślił, że tutejsza Polonia jest bardzo zróżnicowana. - Mieszka tu dużo osób, które z drugiego, trzeciego pokolenia są Polakami, mają polskie nazwiska. Mieszka tu zarówno klasa średnia, jak i bardzo wykształceni Polacy i dobrze sytuowani. To połączenie może być szansą także na rozwój biznesu tu w Stanach, czy w Polsce - mówił.

- Obserwujemy tu ogromny, niewykorzystany dotąd potencjał ruchu pasażerskiego z Polski. Newark jest to piąty najchętniej wybierany przez Polaków kierunek dalekodystansowy zaraz po JFK, Chicago, Toronto i Pekinie. Rocznie na tej trasie z całej Polski podróżuje ponad 70 tys. pasażerów" - mówi dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT Adrian Kubicki.

Podkreśla, że istotny udział w ruchu pasażerskim na trasie Warszawa - Newark będą mieli podróżujący z i do Europy Wschodniej Ukraińcy, Węgrzy, Rumuni, Litwini i Bułgarzy. - Liczymy również na duże zainteresowanie naszym nowym połączeniem pasażerów podróżujących z i do Izraela - dodał.

Rejsy z Warszawy do Newark będą realizowane w poniedziałki, czwartki, piątki i niedziele. Od sierpnia będzie także piąty rejs we wtorki. Połączenie do Newark początkowo będzie obsługiwane wynajętym boeingiem 767-300 z dwiema klasami podróży - biznes i ekonomiczną. Od sierpnia rejsy będą realizowane samolotem Boeing 787 Dreamliner z trzema klasami podróży: business class, premium economy i economy.

Newark to dla LOT-u piąty port w Ameryce Północnej i jednocześnie drugi kierunek połączeń dalekodystansowych do USA, które LOT uruchomił w tym miesiącu. W sezonie letnim po odebraniu kolejnych dwóch nowych dreamlinerów, LOT będzie oferował w sumie 40 rejsów tygodniowo do USA.

Jak podkreśla przewoźnik, połączenie do Newark jest elementem strategii rentownego wzrostu LOT-u. Zgodnie z nią, przewoźnik chce stać się linią pierwszego wyboru nie tylko dla pasażerów podróżujących z Polski, ale również innych krajów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia zakłada także rozwój połączeń do Ameryki Północnej i Azji.

Od 2017 roku LOT planuje dalszy rozwój połączeń. Newark będzie ósmym połączeniem dalekiego zasięgu w siatce LOT-u. Oprócz Newark, linia lata do Los Angeles, Chicago, Nowego Jorku, Toronto, Pekinu, Seulu, Tokio. W lipcu ruszy też bezpośrednie połączenie z Krakowa do Chicago.