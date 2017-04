Air China polecą z Pekinu do Astany i Zurychu

Połączenie z Pekinu do Astany zostanie uruchomiona 1 czerwca, co zbiega się w czasie z Expo 2017, a z Pekinu do Zurychu - 7 czerwca.

W trakcie styczniowej wizyty stanowej w Szwajcarii prezydenta Xi Jinpinga oba kraje wyraziły wolę współpracy w zakresie szeregu działań promujących inicjatywę Jednego Pasa, Jednej Drogi, włączywszy rozbudowę infrastruktury, branży finansowej, ubezpieczeń i przemysłu. Przedstawiciele obu krajów podjęli także decyzję o powołaniu inicjatywy Roku Turystyki Chińsko-Szwajcarskiej w roku 2017 w celu zwiększenia liczby turystów. Poza nową trasą Pekin - Zurych linie lotnicze Air China oferują także loty z Pekinu do Genewy.

- Prowadząc działalność z trzech węzłów w Pekinie, Chengdu i Szanghaju, planujemy ulepszenie połączeń do wielu miejsc docelowych w Europie, Ameryce, Azji, Afryce i Australii. Chińska inicjatywa Jednego Pasa, Jednej Drogi przyczyniła się do powstania nowych możliwości ekspansji naszej międzynarodowej sieci połączeń - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Air China Ma Chongxian.

W 2015 roku linie Air China wprowadziły szereg połączeń między Pekinem i najważniejszymi miastami regionu Jednego Pasa, Jednej Drogi, m.in. Mińskiem, Budapesztem, Warszawą, Kuala Lumpur, Mumbajem, Kolombo i Islamabadem.

Loty z Pekinu do Astany (lot numer CA791/2) będą odbywały się trzy razy w tygodniu, we wtorek, czwartek i niedzielę, airbusem A320. Wylot z Pekinu planowany jest o 17.20, przylot do Astany o 21.00. Powrót z Astany rozpocznie się o 22.30, w Pekinie samolot wyląduje o 05.30 (czasu lokalnego).

Loty z Pekinu do Zurychu (lot numer CA781/2) będą odbywały się cztery razy w tygodniu, we wtorek, środę, czwartek i niedzielę. Wylot z Pekinu planowany jest o 2.35, na miejscu samolot wyląduje o 7.25. Powrót z Zurychu rozpocznie się o 12.55, w Pekinie samolot będzie o 5.05 (czasu lokalnego). Loty będą realizowane przez airbusy A330-200.