LOT leci do Newark

Polski przewoźnik od ponad 40 lat korzysta z portu JFK, które także obsługuje to miasto. Połączenie ma przede wszystkim ułatwić podróże do ojczyzny Polakom, którzy mieszkają w stanie New Jersey. To druga, nowa trasa uruchomiona w kwietniu do miast w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej LOT uruchomił regularne rejsy do Los Angeles.

Jak mówi prezes spółki Rafał Milczarski, nowych tras będzie w tym roku coraz więcej. Zapowiada, że strategia LOT-u zakłada trzykrotny przyrost obsługiwanych tras w porównaniu z końcem 2015 roku. Zarząd spółki opowiada się także za budową Centralnego Portu Lotniczego, który byłby głównym centrum przesiadkowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

W zeszłym roku LOT uruchomił ponad 20 nowych tras, w tym do Tokio, Seulu i wielu miast europejskich.