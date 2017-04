LOT uruchomi połączenie z Poznania do Lwowa

"To już szóste bezpośrednie połączenie LOT-u na Ukrainę i pierwsze uruchomione przez LOT połączenie z portu regionalnego do Europy Wschodniej. Dzięki temu LOT umacnia pozycję europejskiego lidera na rynku ukraińskim, dążąc tym samym do konsolidacji ruchu lotniczego w tej części kontynentu" - przekazała spółka w komunikacie.

Wszystkie rejsy na trasie Poznań - Lwów wykonają bombardiery Q400 LOT-u, zabierające na pokład po 78 pasażerów. W sezonie letnim samoloty te będą obsługiwały połączenie na tej trasie w każdy wtorek i piątek.

Jak tłumaczy dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej PLL LOT Adrian Kubicki, Ukraina to dla polskiego przewoźnika kluczowy rynek w Europie Środkowo-Wschodniej.

- Obserwujemy, że coraz więcej pasażerów z Ukrainy podróżujących do Polski i Europy wybiera LOT. Nasze nowe połączenie z Poznania-Ławicy daje podróżnym możliwość bezpośredniego lotu z i do Wielkopolski, a także wygodne połączenie z Warszawą. Z drugiej strony Lwów, oprócz bogatego dorobku kulturowego i bliskiej Polakom historii, ma także atrakcyjne walory turystyczne - mówi Kubicki.

Oprócz nowego bezpośredniego połączenia z Poznania-Ławicy LOT rozwija ofertę podróży do pozostałych portów na Ukrainie. W lutym polski przewoźnik uruchomił bezpośrednie rejsy do drugiego centralnego portu w stolicy kraju – do Kijowa-Żulian, które okazało się dla przewoźnika sukcesem. Ukraina należy do najważniejszych kierunków rozwoju LOT-u, który dąży do konsolidacji rozdrobnionego rynku lotniczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka podkreśla, że uruchomienie połączenia z Poznania do Lwowa wpisuje się w strategię rentownego wzrostu, jaką LOT wdraża w życie od początku 2016 roku. Zgodnie z jej założeniami LOT planuje stać się przewoźnikiem pierwszego wyboru dla pasażerów podróżujących z Polski i z całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.