Lufthansa z nowym wiceprezesem ds. sprzedaży

Stanowisko obejmie z dniem 1 maja. Kreuzpaintner będzie odpowiedzialny za wszystkie działania związane ze sprzedażą w regionie EMEA, w skład którego wchodzą 74 rynki w Europie (z wyjątkiem rynków rodzimych takich jak Austria, Niemcy i Szwajcaria), na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Stefan Kreuzpaintner będzie pracować we Frankfurcie, skąd będzie zarządzać niedawno zintegrowanymi działaniami w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie operują linie premium grupy: Lufthansa, Austrian Airlines i SWISS. Ponadto Kreuzpaintner i jego zespół będą reprezentować Brussels Airlines na wielu rynkach oraz wspierać działania sprzedażowe Eurowings.

Bezpośrednim przełożonym Kreuzpaintnera będzie jego poprzedniczka Heiką Birlenbach, która jest wiceprezesem ds. sprzedaży w Lufthansie Hub Airlines i dyrektorem handlowym portu we Frankfurcie.

- Stefanem Kreuzpaintner ma ogromne doświadczenie w Lufthansa Group w zakresie planowania siatki połączeń, zarządzania przychodami, dystrybucją i sprzedażą. Dzięki jego kwalifikacjom i zaangażowaniu będziemy mogli dalej rozwijać nasze propozycje dla klientów premium na tych kluczowych rynkach. Bliski związek pana Kreuzpaintnera z tak silnymi markami jak Austrian Airlines i SWISS pomogą podtrzymywać naszą strategię handlową, której założeniem jest częstszy wybór naszych linii przez pasażerów i większa elastyczność oferty – mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Heike Birlenbach.

Zanim Stefan Kreuzpaintner dołączył do Lufthansy, ukończył program szkoleń w Commerzbanku, a później studiował zarządzanie międzynarodowe na uniwersytecie w Maastricht. W 2003 roku obronił doktorat na uniwersytecie w St. Gallen w Szwajcarii. W tym samym roku rozpoczął karierę w Lufthansie we Frankfurcie jako menadżer siatki połączeń w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu. Dwa lata później dołączył do zespołu zarządzającego portem przesiadkowym Lufthansy w Monachium, gdzie w 2007 roku został mianowany dyrektorem oddziału zarządzania przychodami. W październiku 2012 roku Kreuzpaintner przeniósł się do działu sprzedaży jako dyrektor generalny w Lufthansa Group w Hiszpanii i Portugalii. W marcu 2015 roku przeszedł do Brussels Airlines i objął funkcję wiceprzewodniczącego ds. ustalania cen, zarządzania przychodami i dystrybucji. Zwiększał konkurencyjność i wzmacniał model biznesowy tego belgijskiego przewoźnika, który zostanie w najbliższych latach włączony do Eurowings Group.

Stefan Kreuzpaintner jest żonaty i ma dwoje dzieci.