Z KLM-em do Kostaryki

Loty z Amsterdamu będą odbywały się od 31 października we wtorki i piątki. Wylot z Amsterdamu o godzinie 15.25 a przylot do San José o 20.05. Wylot powrotny z San José zaplanowany jest na godzinę 22.05, z lądowaniem w Amsterdamie o 15.10 następnego dnia. Linie KLM będą oferowały to połączenie w sezonie jesienno-zimowym, czyli do marca 2018.

Klienci Grupy Air France KLM mogą korzystać też z lotów do San José przez Paryż (w środy i soboty) lub wybrać połączenie do Kostaryki przez Panamę (lot KLM do Panamy, a następnie Copa Airlines z Panamy do Jan José).

- Teraz wielu naszych pasażerów podróżuje do Kostaryki przez Panamę. Wzrost zainteresowania turystów z Europy tym krajem przekonał nas do uruchomienia bezpośredniego połączenia do stolicy Kostaryki, San José – wyjaśnia cytowany w komunikacie przewoźnika prezes KLM Pieter Elbers.

KLM przez ocean lata będzie boeingiem B787-900 Dreamliner, który zabiera na pokład 30 pasażerów w klasie biznes, 45 w strefie economy comfort i 219 w klasie ekonomicznej.