Enter Air: Nowa umowa na 27 milionów euro

Enter Air i francuski touroperator Airconsulting zawarli umowę czarterowš na sezon lato – zima 2018 roku. PrzewoŸnik zarobi na niej ponad 27,4 miliona euro

- Współpraca z Airconsulting w kolejnym sezonie z rzędu to dowód na dobre relacje pomiędzy nami i kolejne wzmocnienie naszej obecnoœci na rynku francuskim i hiszpańskim. Firma Airconsulting jest naszym partnerem od ponad 7 lat co jest dodatkowym, pozytywnym aspektem stanowišcym o sile obu marek na rynkach Europy Zachodniej – mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Andrzej Kobielski, członek zarzšdu i dyrektor handlowy Enter Aira.

Umowa, której szacunkowa wartoœć wynosi około 27,4 miliona euro (około 114,9 miliona złotych) dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogš na sezon lato - zima 2018 roku. Umowa została zawarta na czas okreœlony do 31 marca 2019 roku i na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi œwiadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu.

W minionych miesišcach Enter Air podpisał na sezon letni i zimowy umowy z czołowymi polskimi operatorami: TUI Poland (wartoœć ok. 299,5 mln złotych), Itakš (wartoœć ok. 182,5 mln złotych) i Rainbowem (wartoœć ok. 165,3 mln złotych). PrzewoŸnik zawarł też umowę z TUI Poland na sezon letni 2018 roku i zimowy 2019/2020 roku (wartoœć ok. 303,9 mln złotych). W lutym 2018 roku Enter Air podpisał też kontrakt na rynku brytyjskim z Sunvil International (wartoœć ok. 21,4 mln złotych).