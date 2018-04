Modlin: Jesteśmy naturalnym lotniskiem dla Warszawy

Jesteœmy otwarci na różne rozwišzania, nawet takie, w którym Państwowe Porty Lotnicze przejmujš pełnš kontrolę nad lotniskiem w Modlinie albo wychodzš ze spółki – deklarujš przedstawiciele władz tego lotniska

– Radom i Modlin mogš rozwijać się niezależnie, równolegle - ocenia Marek Miesztalski, przewodniczšcy rady nadzorczej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin Rozwój rynku lotniczego zaskakuje ekspertów, jest o wiele szybszy, niż wynikało to z prognoz. Jeżeli dalej będzie rósł w tym tempie – zarówno na Mazowszu, jak i w całej Polsce – to prawdopodobnie znajdzie się miejsce dla obu portów lotniczych. Modlin z racji swoich przewag pewnie będzie większym portem, komplementarnym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Natomiast Radom też może znaleŸć swoje miejsce - dodaje.

Port lotniczy Warszawa Modlin, obsługujšcy głównie tanie linie, działa od pięciu lat. Liczba pasażerów stale roœnie. W 2014 było ich nieco ponad 1,7 mln, a w zeszłym roku ponad 2,9 mln. Lotnisko szacuje, że w tym roku pasażerów będzie ponad 3 mln. Lotnisko ma duży potencjał – może zwiększyć przepustowoœć do 6-7 mln pasażerów rocznie, ale wymaga rozbudowy. Problemem jest jednak uzyskanie zgody na finansowanie.

Pienišdze na inwestycje, rozbudowę terminala i płyt postojowych dla samolotów, port lotniczy miał pozyskać z emisji obligacji na kwotę 60 mln złotych, które miały być spłacane z wypracowanych zysków. Jednak weto od kilku miesięcy stawia państwowa spółka Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze – jeden z udziałowców, który zdecydował się zainwestować i rozwijać oddalone o 100 km od Warszawy lotnisko w Radomiu. Zgodnie z planami PPL to właœnie Radom, a nie Modlin, miałby w przyszłoœci przejšć czartery i tanie linie.

– Sš obiektywne czynniki, które powodujš, że to Modlin jest naturalnym portem zapasowym dla zarówno Okęcia, jak i Centralnego Portu Lotniczego. Po pierwsze odległoœć – 35 km, a nie ponad 100 km, po drugie – możliwoœci dojazdu, samochodem, autobusem i pocišgiem. W trakcie realizacji jest dobudowa brakujšcej linii kolejowej, więc niedługo pocišgiem będzie można podjechać pod sam terminal. Modlin jest położony na terenach z rzadkš, rozproszonš zabudowš, w sferze ograniczeń hałasu jest kilkuset mieszkańców. W Radomiu tuż obok lotniska jest 20-tysięczne osiedle mieszkaniowe. To będzie generowało wysokie koszty odszkodowań – wylicza Marek Miesztalski.

Modlińskie lotnisko podaje, że z racji położenia ma dostęp do atrakcyjnego, dużego rynku klientów, jest dostępne non-stop i wyposażone w system ILS drugiej kategorii, dzięki czemu ma znikomy odsetek rejsów przekierowanych i odwołanych z powodu złych warunków atmosferycznych (0,29 procent w 2017 roku).

Jak zauważył niedawno marszałek Mazowsza Adam Struzik, w przypadku marginalizacji portu lotniczego w Modlinie istnieje realna groŸba, że Unia Europejska zażšda zwrotu 157 mln złotych dotacji, którš przeznaczono na budowę tego lotniska.

Chęć rozwoju tego lotniska wyraziły też już popularne linie lotnicze Ryanair (jedyny przewoŸnik operujšcy z Modlina), które po rozbudowie lotniska zadeklarowały otwarcie nowych tras i zwiększenie liczby pasażerów. Ryanair to największe w Polsce linie lotnicze pod tym względem – w pierwszej połowie 2017 roku miały jednš trzeciš udziałów w rynku rejsów regularnych (5,32 mln pasażerów).

Władze Modlina podkreœlajš, że jedynym istotnym powodem braku kolejnych przewoŸników jest obecne ograniczenie przepustowoœci lotniska i zablokowana przez PPL możliwoœć jego rozbudowy. Ich zdaniem to konflikt udziałowców z państwowš spółkš PPL, która ma 30,39 procent udziałów w porcie, najbardziej hamuje rozwój podwarszawskiego lotniska.

– Pozostali udziałowcy - samorzšd Mazowsza, Agencja Mienia Wojskowego i miasto Nowy Dwór Mazowiecki - majš podobny poglšd jak my. Spór toczy się pomiędzy PPL a pozostałymi udziałowcami i aby go załagodzić wymaga zmiany podejœcia przedsiębiorstwa. My jesteœmy otwarci na różne rozwišzania, nawet takie, w którym Porty Lotnicze przejmujš pełnš kontrolę nad Modlinem. Jednak takie rozwišzanie wymaga również przejęcia odpowiedzialnoœci za port lotniczy, a trzeba pamiętać, że cišgle do spłacenia jest około 100 mln złotych obligacji. Innym rozwišzaniem jest wyjœcie Portów Lotniczych ze spółki – podkreœla przewodniczšcy rady nadzorczej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa Modlin.

Na poczštku kwietnia na zlecenie Państwowych Portów Lotniczych firma doradcza Arup przedstawiła analizę, z której wynika, że rozbudowa portu w Modlinie pochłonęłaby ponad miliard złotych i zajęłaby 45 miesięcy.

– Koszty w tym raporcie sš bardzo zawyżone. To samo jesteœmy w stanie zrobić o połowę taniej. Podejrzewamy, że ten raport robiony był pod tezę, że to Radom ma być lotniskiem zapasowym i wyłšczono tam ekonomię, a włšczono polityczne decyzje – podkreœla Marcin Danił, wiceprezes zarzšdu ds. korporacyjnych Portu Lotniczego Warszawa Modlin.

Władze lotniska w Modlinie podkreœlajš, że za podanš w raporcie kwotę można by zwiększyć przepustowoœć lotniska nie do planowanych 7 mln, ale nawet do 17 mln pasażerów rocznie.

– Raport nie uwzględnia naszych planów rozwoju, które zatwierdził Urzšd Lotnictwa Cywilnego. Te plany rozwoju do 2028 roku również znajš właœciciele. W tym raporcie nikt tego kompletnie nie wzišł pod uwagę, natomiast zaproponowano rozwišzania, które sš drogie i które nie pasujš do charakteru lotniska niskokosztowego w Modlinie – wyjaœnia Marcin Danił.

Port Lotniczy w Modlinie zakończył 2017 rok z zyskiem EBITDA sięgajšcym 12 mln złotych, przychodem 60 mln złotych i stratš netto 0,5 mln złotych. Gdyby plan inwestycyjny ruszył w zaplanowanym terminie, w 2020 roku szacowane przychody miały wynieœć 90 mln złotych, a zysk netto - 2,2 mln złotych.

– Mamy co miesišc zysk w kwocie 800 tys. złotych, za cały rok to było 12 mln złotych. Jak na obecny etap rozwoju lotnisko jest w bardzo dobrej kondycji finansowej i częœć inwestycji w kwocie 13 mln złotych przeprowadziło już z własnych œrodków – podkreœla Marcin Danił.