Ryanair z Bydgoszczy na oba lotniska Londynu

Ryanair ogłosiła nową trasę z Bydgoszczy do Londynu Luton. Połączenie będzie obsługiwane trzy razy w tygodniu od października 2017 roku.

Z bydgoskiego lotniska Ryanair lata już do Londynu Stansted, Birmingham i do Dublina. Łącznie w sezonie zimowym zaoferuje więc 14 lotów tygodniowo.

- Z okazji ogłoszenia nowego połączenia wprowadzamy do sprzedaży bilety od 119 złotych. Bilety w promocyjnej cenie na podróż od października do grudnia dostępne są do poniedziałku 17 kwietnia - mówi, cytowana w komunikacie prasowym, Olga Pawlonka, menedżer sprzedaży i marketingu Ryanaira w Polsce.

- Londyn to obecnie najpopularniejszy kierunek wśród pasażerów z naszego regionu. Jego potencjał potwierdził sukces uruchomionej w sezonie zimowym szóstej rotacji do Stansted - mówi Tomasz Moraczewski, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz, cytowany w komunikacie Ryanaira.