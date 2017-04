Lwów jest drugim, obok Kijowa, ukraińskim miastem w siatce połączeń Wizz Aira z Wrocławia.

W 2016 roku węgierski przewoźnik obsłużył ponad 367 tysięcy pasażerów na trasach z i do Wrocławia. We wrocławskiej siatce połączeń oferuje na ten rok ponad 500 tysięcy miejsc, czyli o 25 procent więcej niż rok wcześniej. W sumie Wizz Air oferuje z Wrocławia 10 tras do 6 krajów.