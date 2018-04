Szwedzi cieszą się z podatku lotniczego

Szwecja właœnie wprowadziła nowy podatek lotniczy. W zależnoœci od trasy pasażerowie zapłacš dodatkowo od 7 do 49 dolarów. Co ciekawe, mieszkańcy kraju w większoœci chwalš nowš opłatę

W Szwecji obowišzuje już nowy podatek lotniczy, wahajšcy się od 7 do 49 dolarów za pasażera. Ostateczna wysokoœć daniny uzależniona jest od konkretnej trasy - informuje portal Travel+Leisure.

Co ciekawe, ponad połowa Szwedów popiera wprowadzenie nowej opłaty. Wyniki badania, opartego na ankiecie, zostały opublikowane w dzienniku „Dagens Nyheter". Cytowana w nim minister do spraw klimatycznych Isabella Lovin tłumaczy, że podatek został nałożony z uwagi na duży wzrost liczby podróży lotniczych. Z danych m.in. GAO, instytucji kontrolujšcej Kongres Stanów Zjednoczonych, wynika, że branża lotnicza odpowiedzialna jest za 3 do 8 procent emisji dwutlenku węgla na œwiecie.

Rzšd Szwecji szacuje, że z powodu podatku rocznie z podróży samolotem zrezygnuje od 450 do 600 tysięcy ludzi - podał na swojej stronie internetowej „Business Insider Nordic". Zdaniem analityków„The Local" podatek przyczyni się jednak raczej do wprowadzenia zmian w siatce połšczeń przez przewoŸników, a nie do ograniczenia przez nich liczby rejsów. Analityk Jacob Pedersen z duńskiego banku Sydbank uważa wręcz, że linie będš unikać lotów do Szwecji i Norwegii, a głównym beneficjentem tych zmian będzie Dania.

Norwegian Air już poinformował, że w odpowiedzi na nowe regulacje skasował jedno połšczenie ze Szwecjš - rejsy z Karlstadu do Alicante.