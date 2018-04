50 milionów euro dla lotniska Schönefeld

Władze berlińskiego lotniska Schönefeld planujš wydać na jego modernizację i rozbudowę 50 milionów euro. Liczš, że inwestycje skłoniš przewoŸników do poszerzenia siatki połšczeń

Otwarcie nowego, dużego lotniska Berlin Brandenburg cišgle się opóŸnia, dlatego trzeba rozbudować Schönefeld - opisuje magazyn „Abendschau". Inwestycja ma pochłonšć 50 milionów euro, a prezes Lüdtke Daldrup przewiduje, że port będzie działał przez co najmniej kolejnych 8 lat. – Wiemy, że będziemy latać z Schönefeldu jeszcze do 2025 roku – mówi prezes.

W ramach remontów poczekalnie dla klientów Easyjet i Ryanaira, dziœ stosunkowo niewielkie, majš zostać połšczone w jednš większš halę. Znajdš się tam nowe punkty gastronomiczne i dodatkowe toalety. Poza tym ma pojawić się kolejna hala, stworzona na czas przebudowy, w której podróżni będš czekać na swój rejs.

Daldrup szanse rozwoju lotniska widzi we wprowadzeniu do siatki połšczeń większej liczby lotów długodystansowych. Jego zdaniem popyt na podróże międzykontynentalne jest teraz duży. Już latem tego roku pojawiš się pierwsze rejsy z Schönefeld do Singapuru, do rozkładu wracajš Nowy Jork i Toronto. Zdaniem prezesa zapotrzebowanie na loty do Berlina zmieniło się w ostatnich latach. Podczas gdy wczeœniej do stolicy Niemiec przylatywali głównie turyœci korzystajšcy z tanich linii lotniczych, obecnie pojawia się coraz więcej podróżnych biznesowych.