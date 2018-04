Nowy parking przy wrocławskim lotnisku

Wraz z poczštkiem sezonu letniego wrocławskie lotnisko oddaje do użytku ponad 350 nowych miejsc postojowych. Nowy parking B położony jest najbliżej hali odlotów. Można na niego wjechać przed pierwszymi bramkami

Parking B pomieœci ponad 350 pojazdów, podnoszšc tym samym łšcznš liczbę miejsc parkingowych przy lotnisku we Wrocławiu do ok. 4 tysięcy.

Nowy parking znajduje się najbliżej hali odlotów, a pierwszy wjazd na jego teren mieœci się jeszcze przed bramkami na lotnisko. - Chodzi o to, by maksymalnie usprawnić podróż naszym pasażerom bez względu na to czy planujemy business day, trzydniowy wyjazd, a może lecimy z Wrocławia na dłuższe wakacje. Nowy parking B, właœnie oddany do użytku, gwarantuje, że dla każdego znajdzie się miejsce - tłumaczy cytowany w komunikacie prasowym Jarosław Sztucki, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Porcie Lotniczym Wrocław

Port Lotniczy Wrocław ma parkingi krótkoterminowe A, B i C, długoterminowy D, godzinowy G oraz parking VIP. Pozostawienie samochodu na krótkoterminowych parkingach A, B i C na jeden dzień kosztuje 24 złote, a na trzy dni - 44 złote. W przypadku dłuższej podróży najbardziej korzystna jest oferta parkingu długoterminowego D – pozostawienie na nim samochodu na okres 7-8 dni to koszt 59 złotych, a na 14-15 dni- 79 złotych. Lotnisko przypomina, że skorzystać z wczeœniejszej rezerwacji on-line. Zapewnia to rabat do 40 procent, pozwala uniknšć uiszczania opłaty w kasie i umożliwia otrzymanie faktury e-mailem. Możliwoœć rezerwacji on-line miejsc postojowych na nowym parkingu B pojawi się do końca kwietnia.

Dla tych, którzy chcieliby podwieŸć udajšcych się w podróż pod sam terminal lub odebrać ich z lotniska istnieje możliwoœć skorzystania z parkingu G (godzinowego). Znajduje się on na wprost wyjœcia z hali przylotów. Dodatkowe miejsca podstoju godzinowego sš na parkingu A i C. Pół godziny postoju kosztuje 4 złote. We Wrocławiu pasażerowie mogš też korzystać z bezpłatnej strefy Kiss&Fly. Postój do 10 minut jest w tej strefie darmowy.