British Airways zachęca do samodzielnej odprawy

Z rozwiązania korzystać można na lotnisku Heathrow w Londynie, gdzie British Airways przygotował trzy samoobsługowe stanowiska do odprawy pasażerskiej. Udogodnienie wprowadzono na razie do obsługi lotów krajowych. Dotychczas skorzystało z niego ponad 4 tysiące klientów.

Nowość polega na tym, że pasażerowie samodzielnie skanują swoje karty pokładowe. Przy większości lotów przed wejściem na pokład dokumenty należy podać pracownikom obsługi naziemnej stojącym przy bramkach prowadzących do samolotu. Kiedy klienci przechodzą kontrolę bezpieczeństwa, system skanuje ich twarz, przy wejściu do samolotu zapisany obraz łączony jest z danymi zapisanymi na karcie pokładowej. Przewoźnik informuje, że technologia, z której korzysta, jest bardziej zaawansowana w porównaniu do stosowanej przez konkurentów na innych lotniskach. Dzięki nowoczesnym narzędziom linia obiecuje sobie przyspieszenie procesu wchodzenia na pokład samolotów, technologia ma także pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo lotów.

Do połowy czerwca przy stanowiskach do odprawy przewozów krajowych pojawią się trzy kolejne bramki tego typu, w przyszłości rozwiązanie ma być wykorzystywane także przy lotach międzynarodowych.

Wprowadzenie nowych bramek jest częścią większej inwestycji w nowe technologie, która ma poprawić obsługę na lotnisku. Przewoźnik już wcześniej uruchomił możliwość samodzielnego nadawania bagażu rejestrowanego w londyńskich portach Heathrow i Gatwick. – Nasi klienci powiedzieli nam, że chcą w prosty i szybki sposób przechodzić przez lotnisko – mówi Troy Warfield, dyrektor do spraw obsługi klienta w British Airways. – Wprowadzenie stanowisk samoobsługowej odprawy i nadawania bagażu rejestrowanego to tylko dwa obszary, w które inwestujemy, a na których zależy naszym klientom najbardziej – informuje Warfield.