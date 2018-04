Hotelarze do EgyptAir: Przeceńcie bilety do Szarmu

Egipska branża turystyczna domaga się od EgyptAir obniżenia o połowę ceny biletu lotniczego z Kairu do Szarm el-Szejk. Jak argumentuje, zwiększyłoby to atrakcyjnoœć wycieczek na Synaj

Ahmed Balbal, szef komisji do spraw turystyki w Stowarzyszeniu Egipskich Przedsiębiorców, uważa, że obniżenie ceny biletu na loty z Kairu do Szarm el-Szejk przez EgyptAir pomogłoby ożywić kurort na półwyspie Synaj - informuje Stowarzyszenie Rosyjskich Biur Podróży ATOR na swojej stronie internetowej. Od czasu katastrofy samolotu Metrojetu, lecšcego z Szarm el-Szejk do Sankt Petersburga, do miasta nie latajš ani samoloty z Rosji, ani z Wielkiej Brytanii. Ostatnio wznowione zostały jednak połšczenia między Kairem a Moskwš ("Rosja przywraca lotnicze połšczenia z Egiptem"). Na trasie tej, poza Aerofłotem, lata właœnie EgyptAir.

Balbal podkreœla, że obecnie obłożenie w hotelach w kurorcie na Synaju wynosi jedynie 30 procent, co oznacza dla tamtejszych przedsiębiorców turystycznych ogromne straty. Wielu pracowników opuszcza nawet obiekty i wyjeżdża z miasta, ponieważ ich pensje sš niższe niż kiedyœ. Trudnš sytuację potwierdza też gubernator Synaju Południowego Khaled Fouda. Jego zdaniem hotele w Szarm el-Szejk i Dahabie sš wykorzystane w mniej niż 40 procentach. W tym roku największymi rynkami Ÿródłowymi dla regionu sš kraje arabskie (Arabia Saudyjska, Liban i Jordania), z Europy najwięcej goœci przyjeżdża zaœ z Ukrainy, Włoch i Niemiec.

Ahmed Balbal przypomina, że do Szarm el-Szejk, inaczej niż do Hurghady, trudno się dostać drogš lšdowš lub morskš, dlatego połšczenia lotnicze majš tu wielkie znaczenie.