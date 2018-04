Wild do Modlina: Pokażcie umowę z Ryanairem

Dopóki zarzšd lotniska w Modlinie nie pokaże umowy jakš zawarł z irlandzkim przewoŸnikiem, Ryanairem, dyskusje o przyszłoœci tego lotniska sš bezcelowe - uważa pełnomocnik rzšdu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego

Tak można odczytać komunikat sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnika rzšdu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaja Wilda, zawarty w liœcie do marszałka województwa Adama Struzika. Struzik przewodniczył dzisiaj w Warszawie posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na Mazowszu. Tematem spotkania była przyszłoœć lotniska w Modlinie.

Właœcicielami spółki zarzšdzajšcej lotniskiem sš: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (30,39 proc. udziałów) i miasto Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów). Od kilku miesięcy trwa spór między PPL-em a pozostałymi udziałowcami o rozbudowę portu. PPL blokuje inwestycję, bo uważa, że lotnisko służy tylko jednemu przewoŸnikowi, który w dodatku jest tam uprzywilejowany (niezwykle niskie stawki opłat za obsługę pasażerów). Domaga się od zarzšdu portu wglšdu w umowę z Ryanairem. Ale zarzšd odpowiada, że nie może pokazać tej umowy ze względu na prowadzenie przez PPL konkurencyjnej działalnoœci - PPL zarzšdza Lotniskiem Chopina.

O przyszłoœć Modlina i miejsca pracy niepokoi się Ogólnopolskie Porozumienie Zwišzków Zawodowych województwa mazowieckiego stšd między innymi posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Jak podało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Struzik wskazał tam, że "bez przeprowadzenia niezbędnych inwestycji w zakresie rozbudowy terminala i modernizacji infrastruktury dalszy rozwój tego lotniska [w Modlinie] staje pod znakiem zapytania". Budzi to zaniepokojenie ekspertów, mieszkańców i przedsiębiorców z północnego Mazowsza – mówił marszałek.

Jak wskazujš organizatorzy, przedstawiciel PPL nie przyszedł na spotkanie. Za to list do Struzika napisał Wild.

"Tak długo, jak państwowym osobom prawnym odmawiany będzie dostęp do koniecznych informacji (...), wszelkie dyskusje o sytuacji i przyszłoœci tego portu uznajemy za niecelowe i prowadzone w sytuacji niedopuszczalnej asymetrii informacji" - czytamy w dokumencie.

"Taka sytuacja [nieudostępniania dokumentów] jest nie tylko sprzeczna z interesem państwa i państwowych osób prawnych działajšcych jako inwestor, ale jednoczeœnie zagraża rozwojowi rynku i wolnej konkurencji w sektorze lotniczym. W zwišzku z powyższym oczekujemy niezwłocznego udostępnienia dokumentów dotyczšcych spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. niezależnym doradcom technicznym tak, aby relacje między Skarbem Państwa, a samorzšdem mogły znowu opierać się na wzajemnym zaufaniu" - pisze Wild.

"Ufamy że interwencja Pana Marszałka doprowadzi do przywrócenia zaufania między udziałowcami oraz poszanowania zasad przyjętych w Ustawie z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. - Kodeks spółek handlowych" - dodaje.

Konflikt zwišzany z Modlinem odżył kilka dni temu po tym, jak PPL ujawnił na konferencji prasowej raport międzynarodowej firmy Arup, zajmujšcej się między innymi analizowaniem potencjalnych inwestycji. Arup oceniał na zlecenie PPL-u różne rozwišzania lotniskowe na Mazowszu i doszedł do wniosku, że jeœli PPL chce wyprowadzić z Okęcia czarterowe i tanie linie lotnicze, to najszybciej i najtaniej zrobi to przebudowujšc niemal od podstaw lotnisko w Radomiu. Więcej: "PPL: Wybieramy Radom jako lotnisko komplementarne dla Lotniska Chopina".